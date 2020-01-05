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Какие витамины нужно принимать зимой и почему

06.01.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Все знают, что именно зимой человеческий организм больше всего подвергается любым заболеваниям, поскольку слишком ослаблен иммунитет.

Причем речь идет не только о вирусных недугах, но и о сбоях в работе органов, функционирование которых также во многом зависит от употребляемых продуктов.

Какие витамины нужно принимать зимой и почему
Фото: Pixabay

Зарубежные врачи объяснили, как правильно принимать витамины, какие витамины, почему это очень важно для поддержания здоровья в организме.

В первую очередь человек должен обратиться за помощью к специалисту, чтобы тот порекомендовал годный курс витаминов, подходящий организму.

Курс нужно отпить один месяц, а далее включаем продукты питания, которые помогут поддерживать витаминный и минеральный баланс.

Как утверждают медики, для начала стоит обратить внимание на продукты, содержащие витамины группы В.

Они выполняют главную роль в регуляции белкового и энергетического обмена, от него же зависят и лишние килограммы.

Употребляя продукты, в состав которых водит это вещество, можно не бояться набрать лишний вес.

Кроме того, чтобы поддерживать нормальное функционирование головного мозга, организму необходимо получать достаточное количество магния, марганца, калия, цинка, а также восполнять запасы витаминов группы А, С, Е.

Помимо прочего, врачи советуют не отказываться от заготовления на зиму домашних заготовок — солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды.

Можно класть свежие овощи и фрукты в морозильную камеру.

Делается это для того, чтобы зимой ваш организм через эти продукты получал свои порции полезных веществ.

При вышеперечисленных термических обработках витамины и минералы сохраняются.

А вот, к большому сожалению, ориентация на свежие импортные овощи, фрукты, а также плоды не всегда оправдывается, поскольку производители в большинстве случаев не выдерживают сроки их вызревания, и они поступают на рынки с минимальным количеством полезных веществ.

К слову, дефицит витаминов существенно воздействует на внешность и здоровье человека.

Если наблюдается нехватка полезных элементов — выпадают волосы, теряют блеск и становятся безжизненными, ломаются и слоятся ногти, кожа приобретает повышенную сухость, на ней появляются покраснения и прыщи — эстетически выглядит ужасно.

Помимо этого, кожа становится землистого цвета, дряблой и обвислой.

Вдобавок ко всему  ухудшается зрение, появляются темные круги под глазами и покраснения.

Белновости

 
 
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Все знают, что именно зимой человеческий организм больше всего подвергается любым заболеваниям, поскольку слишком ослаблен иммунитет. Причем речь...
 
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