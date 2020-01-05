Больше всего многодетных семей проживает в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

База данных автоматизированной системы учета многодетных семей, которая заработала в Беларуси с 1 января 2020 года, содержит информацию о 106 тыс. таких семей. Больше всего их в Брестской области. Такие данные привел заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.





В Брестской области насчитывается более 22 тыс. многодетных семей (21% общего количества по стране) при этом население региона составляет всего 14,5% всех белорусов. Больше всего несовершеннолетних детей - 13 - воспитываются в семье из Ивацевичей.

"Единая база позволит более полно мониторить, насколько многодетные семьи могут и воспользовались поддержкой государства, которая для них предусмотрена", - отметил Валерий Ковальков.

Замминистра напомнил, что в стране с этого года изменились условия предоставления семейного капитала. Его размер теперь определяется в белорусских рублях, а не в долларах, и составляет Br22,5 тыс. Для сохранения покупательной способности он будет ежегодно корректироваться с учетом индекса потребительских цен. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного использования средств вне зависимости от того, сколько прошло времени с момента рождения ребенка - на улучшение жилищных условий, получение образования либо медицинских услуг, в том числе стоматологических. Еще одно новшество - за назначением семейного капитала можно обращаться не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.

Среди нововведений в поддержке семей с детьми, связанных со вступлением в силу обновленного Трудового кодекса, - право отца воспользоваться 14-дневным социальным отпуском до достижения ребенком шести месяцев. "Изменилось то, что наниматель теперь будет обязан его предоставить (раньше это было по усмотрению нанимателя)", - пояснил Валерий Ковальков.