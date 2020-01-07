Постновогодняя депрессия. Как выйти на работу и не уволиться?

Источник материала: Аргументы и факты

Часто происходит, что после ярких новогодних праздников человек впадает в хандру. ©

Отгремели салюты, съедены все салаты и оставшиеся конфеты из подарков. Это день настал – пора вылезать из под одеяла, приводить себя в человеческий вид и отправляться на работу. Многим становится тяжело уже от одной мысли о том, что праздники закончатся, и начнутся привычные трудовые будни.



Вместе с психологом Аленой Ефремовой мы выясним, почему так происходит и как правильно выйти из подавленного состояния после новогодних праздников.

Почему так?

Хандра после праздников и долгих выходных дней появляется по двум причинам.

Новогодние каникулы не оправдали ожиданий.

«У человека были определенные представления о том, как он проведет это время. Может быть, он собирался отправиться в другой город или страну, но поездка сорвалась. Или планировал провести праздники с близким человеком, но поругался с ним», - предполагает психолог.

Новогодние каникулы превзошли все ожидания.

«Сам Новый и год и последующие выходные были настолько веселыми, интересными и активными, что вы просто не готовы возвращаться в повседневную жизнь. Вы отдохнули и душой, и телом, забыв о планерках, дедлайнах и назойливых коллегах. А теперь вас из праздника жизни выдирают и выбрасывают в серые рутинные дни», - говорит собеседница.

Кто имеет право на сокращенный рабочий день? Подробнее

Что делать?

Независимо от причины, по которой вы впали в постновогоднюю хандру, попробуйте сделать следующее:

Вспомните все то, чем вам нравится заниматься и что приносит удовольствие. Вы любите рисовать? Петь? Танцевать? Принимать ванну с пеной? Выделите хотя бы час в день ежедневно только для себя, чтобы заниматься приятными делами. Так жизнь станет радостнее!

Продлите праздник. А почему нет?

«После работы отправляйтесь с друзьями на каток или рождественскую ярмарку. Делайте то, что у вас ассоциируется с праздниками и в обычное время, ведь вы сами создаете себе настроение», - советует Алена.

Наладьте свой режим. Праздники практически всегда нарушают привычный для нас режим дня. Мы начинаем позже просыпаться и позже ложиться, больше есть, лениться.

«Все это тоже неблагоприятно сказывается на нашем эмоциональном состоянии. Поэтому очень важно наладить свой режим питания и сна», - говорит психолог.

Сделайте времяпровождение в офисе максимально приятным. Распечатайте фотографии с праздников, выберите рамку, и поставьте на рабочий стол. Вечерами варите безалкогольный глинтвейн, пеките имбирное печенье и смотрите новогодние фильмы, которые не успели.

И постарайтесь в будущем не создавать себе завышенных ожиданий от Нового года.

«Чем меньше у вас будет ожиданий от праздников, тем приятнее вы их проведете, а значит, что посленовогодней депрессии вам скорее всего удастся избежать!», - заключила психолог.