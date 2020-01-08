Врач-валеолог дала рекомендации, помогающие устоять перед гриппом и простудой

Источник материала: Полесская правда



Осень и зима — периоды подъема острых респираторных инфекций, увеличение риска заболевания гриппом. Корреспондент pinsknews.by встретился с врачом-валеологом УЗ «Пинская центральная поликлиника» Аллой Войтович, чтобы узнать, как не подхватить грипп и что делать, если появились первые симптомы вирусной инфекции:

— Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо от пола или возраста. Это острое заболевание, которое отличается резким токсикозом, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с поражением бронхов.

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, например через предметы обихода. При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа.

Наши дети могут заболеть в школе, в детском саду и заразить своих близких. Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести тратит столько сил, что это стоит ему один год жизни.

Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Необходимо часто мыть руки, особенно во время болезни или ухода за больным.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно уменьшить число контактов с источниками инфекции, что особенно важно для детей. Не рекомендуется активно пользоваться городским общественным транспортом и ходить в гости. Дети должны как можно больше гулять, ведь на свежем воздухе заразиться гриппом практически невозможно.

Грипп опасен своими осложнениями как непосредственными, связанными с токсическим действием вируса на нервную, сердечно-сосудистую системы человека, так и подавлением иммунитета и связанным с этим возникновением вторичной инфекции, вызывающей бактериальные пневмонии, миокардиты, отиты и др.

При возникновении первых симптомов гриппа показано применение следующих средств:

обильное питье (отвар шиповника, чай с малиной и медом, липовый чай);

жаропонижающие средства (парацетамол, ибуфен);

сосудосуживающие средства местно для облегчения носового дыхания;

аскорбиновая кислота, поливитамины (наибольшее количество витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах)

в первые дни заболевания — натуральные препараты, поддерживающие иммунитет

Также необходимо соблюдать следующие рекомендации:

максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите врача;

оставайтесь дома, по возможности, в течение 7 дней от начала заболевания и не пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены;

пользуйтесь одноразовыми носовыми платками, и после использования немедленно их выбрасывайте;

проводите регулярный туалет носа — мойте дважды в день передние отделы носа раствором соли (в 1 литре кипяченой воды растворите 1 ст. ложку поваренной соли). Эта процедура вымывает микробы, попавшие в полость носа с вдыхаемым воздухом.

Что запрещено и не рекомендуется при гриппе? Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми различными. Только врач может правильно оценить состояние больного.

Соблюдайте рекомендации и не болейте!