Психологический вес. Какие причины не дают похудеть?

Источник материала: Аргументы и факты

Лишнего веса не бывает — бывает лишняя еда, уверены специалисты по правильному питанию. Конечно, они не имеют в виду случаи, когда лишний вес связан с проблемами со здоровьем или резким изменением образа жизни — например, была работа динамичная, предполагающая движение, а стала сидячая. Но во многих случаях в этом утверждении есть большая доля истины, т. к. жир на боках и животе откладывается именно при переедании или использовании заведомо вредных продуктов. При этом у многих вся лишняя еда вполне эффективно сжигается и перерабатывается в необходимое для тела топливо, не оседая на боках и бедрах. Сегодня есть теория, которая доказывает, что вес застревает и не уходит в том числе и из-за психологических факторов. Почему так происходит и как выявить истинную причину лишних килограммов и справиться с ней, "АиФ" рассказала психолог, женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова.

Ничего не работает

Диеты и жесткий спорт не работают? Хочется похвалить себя едой за очередной успех? Стресс или просто плохой день скрасит пара пирожных? Это всего лишь следствие вашей прибавки в весе. Переедание, чрезмерное употребление алкоголя, курение, игромания — это не потребность, а защита.

Наверняка вы уже слышали, что в момент, когда вы хотите открыть холодильник и начать есть, нужно выявить и записать свои чувства, а потом проанализировать, что именно вы пытаетесь заесть. Я считаю, что это неэффективно. Вы же не психолог. Например, муж опоздал с работы, не хочет сидеть с детьми, выбрасывать мусор и лежит на диване. Вы открываете холодильник и начинаете есть. Что по этому поводу вы запишете? Муж не помогает по дому. Через месяц в списке вы увидите сплошное «муж — лентяй» и «начальник наорал», а у меня +5 кг. Но причины спрятаны гораздо глубже.

Первое, что нужно понимать — какова причина того, что ваш организм нуждается в защите от чего-либо. Лишняя еда, алкоголь, зависание в соцсетях — это бегство от реальности. «Я не хочу что-то видеть, сталкиваться с чем-то». Часто у женщин нет объективных причин защищаться — прекрасная семья, хороший доход, профессия, самореализация, но вес набирается. И тогда становится ещё интереснее, почему организм продолжает откладывать «про запас».

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С чего начать

Момент, когда вы едите, не столь интересен. Проанализируйте, что вы испытываете в течение дня, недели и месяца в каких-то непонятных ситуациях. Страх, вина (не досмотрела детей, неидеальная, несовершенная), одиночество (даже имея семью), ощущение дискомфорта, стыд, раздражение.

Чтобы вы смогли у себя это чувство найти, вспомните любую последнюю ситуацию за неделю, где вам что-то не понравилось, было неприятно — опоздание, выговор, с кем-то конфликт. Вспомнили? Стало неприятно на душе? В груди сжалось, или ком подступил к горлу? Теперь попробуйте определить это чувство — тревожность, обида, страх и т. д. Если точно определить не удается, спросите у себя, в этот момент я какая — маленькая, никчемная, убогая, несмелая.

В каждом неприятном моменте срабатывает одна и та же стратегия — то, что вы думаете о себе, что вы чувствуете по этому поводу. При этом вы не хватаетесь за булку, а неприятные эмоции копятся. От того, как вы проходите стресс, как справляетесь с ним, зависит, как вы будете действовать вечером — заедать, запивать, пить успокоительное, нырять в соцсети. И вот от этого уже будут последствия в виде лишних килограммов и других зависимостей.

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Виновато детство

Привычный сценарий поведения и ваших реакций был сформирован очень давно. Эта стратегия закрепилась и автоматически выпрыгивает в каждой неприятной ситуации. Важно заметить за собой, как вы реагируете на стрессы, а не что вы чувствуете, когда едите. Естественно, что в этот момент вас будет грызть вина за лишнюю тарелку борща или третий эклер. Однако это все равно будет не то. Что я чувствую в конфликтах, в общении с людьми, когда не довожу дело до конца — вот это определяет, будете вы переедать или нет.

Попробуйте отмотать жизнь назад. Для этого есть одна отличная техника. Вы рисуете линию жизни с отсечкой в один год. На каждый период указываете ваш вес. Вы заметите, что в один момент он увеличился и зафиксировался. А потом по жизни вы то набираете, то худеете, но останавливаетесь обычно в пределах того значения. Покопайтесь в воспоминаниях. Скорее всего, это был сильный стресс — смерть близкого, развод. Ваша психика не дает вам спуститься ниже этого веса, потому что допускает повторение той страшной ситуации.

Когда вы решитесь проработать этот эпизод с психологом, вы сможете избавиться от закрепленных эмоций и убеждений, и вес легко и спокойно пойдет вниз. С психосоматикой лишнего веса можно и нужно работать. Важно искать причину и понимать, что это симптом. Сместите фокус внимания с «хочу похудеть» на то, от чего ваш организм защищается.

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Что важно понять?

Нет общей причины набора лишнего веса и переедания. У каждого человека есть неврозы, стрессы, и все по-разному это проживают — едят, пьют, играют, вступают в токсичные отношения. Все это лишь следствия травмы из детства.

Правильное питание, физические нагрузки — это основа здоровой жизни. Но если вы все перепробовали, и ничего не меняется, то пора разобраться с мышлением и посмотреть, где у вас засели убеждения. Лишний вес — это способ организма показать проблемы с психотравмами, отсутствием личных границ, агрессией. Путь к успеху в данной ситуации — признать симптом, сказать ему спасибо, что показал истинную проблему, проработать реакции и выйти из этой борьбы счастливым победителем.