Температурный рекорд. Как бороться с высокими цифрами на градуснике

Источник материала: Аргументы и факты

При этом, если применять неверные методики, есть риск получить более серьезные осложнения, чем слабость, сопровождающие повышение температуры. О том, как правильно ее сбивать, какие методы лучше не использовать, АиФ.ru рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева.

1. Прием жаропонижающих

Стоит помнить, что снижать температуру рекомендуют, когда ее значения уходят за показатели 38,5 градусов. До этой отметки организм должен бороться сам. Но есть и исключения из правил. Например, когда у человека есть склонность к судорогам или он очень плохо переносит даже незначительное повышение температуры.

Конечно же, при повышении цифр на градуснике рука сама тянется за жаропонижающими препаратами. Однако далеко не все правильно понимают, какие средства есть у них в холодильнике или домашней аптечке, что именно можно использовать и как не вызвать у себя передозировку.

В числе основных вариантов, которые сегодня активно применяются, — средства на основе парацетамола и ибупрофена. Это разные компоненты, поэтому их комбинировать, не вызывая передозировки, вполне возможно. Однако это не значит, что принимать их нужно бесконтрольно, одновременно (максимум по очереди) и бездумно. В первую очередь следует прочитать инструкцию. Ведь торговых марок много, и есть реальные риски, что вы легко можете выпить два разных жаропонижающих с одним действующим веществом раньше срока.

Парацетамол как один из самых распространенных вариантов надо принимать не чаще 4 раз в сутки с промежутком между приемами примерно в 6 часов, но не менее 4 часов. Дозировка устанавливается производителем и определяется возрастом пациента: естественно, что детям используются уменьшенные нормы. Максимум, сколько можно выпить препарата на основе такого действующего вещества, — 4 дозы.

Ибупрофен также принимают 3-4 раза в сутки с промежутком в несколько часов между использованием одной дозы. Есть препараты на основе такого вещества, промежутки между приемами которого должны составлять не менее 8 часов. Дозировка для детей рассчитывается, исходя из возраста и веса ребенка. Так что следует внимательно читать инструкцию, рассчитывать дозировки, которые прописаны в ней и наблюдать за результатом. Температура может снизиться не мгновенно, главное — ориентироваться на состояние. Если совсем плохо, значения только нарастают и добавляются судороги, следует немедленно вызывать скорую.

Многие современные препараты для снижения лихорадки включают в свой состав компоненты, которые предупреждают развитие судорожного синдрома. Также при нарастании температуры, когда конечности холодные из-за спазма сосудов, который не дает спуститься цифрам на градуснике даже на фоне приема жаропонижающих, могут предложить смесь, которая называется «тройчаткой» или «литической». Такая включает в себя три препарата — жаропонижающее, антигистаминное и средство для снятия спазмов сосудов. Нередко такую комбинацию используют врачи для принудительного снижения температурных показателей — например, если она держится слишком долго, очень высокая.

2. Обтирания

Еще один вариант, который активно практикуют при повышении температуры, — обтирания. Его задействуют, когда хотят ускорить действие жаропонижающих или когда не доверяют официальной медицине. При этом мало кто знает, что такой физический вариант снижения температурных показателей может быть крайне опасным. Особенно у детей. Ведь он становится причиной развития судорожного синдрома, а это тяжелейшее осложнение, когда даже скорая может не успеть.

Обтирания применяют с осторожностью и только в ситуациях, когда до этого ранее не было судорог или спазмов сосудов, а также нет никаких патологий дыхательных путей, на фоне которых может останавливаться дыхание. Лучше всего выбирать для обтираний обычную теплую воду. Многие практикуют спирт или уксус, но с ними надо быть аккуратнее — ни в коем случае не использовать в чистом виде, нужно обязательно разводить, и не менее чем 1:1. При обтирании тела температура снижается на 1,5 градуса и в лучшем случае — на час.

Сбить температуру до смерти. Лекарства от простуды могут вызвать инфаркт Подробнее

3. Использовать что-то холодное или даже лед

Есть такая практика, как прикладывание к определенным частям тела пакетиков со льдом или вымоченных в ледяной воде полотенец. Обычно советуют прикладывать их в естественные складки — под колено, под мышки и другие. Однако на деле это крайне опасно, т. к. такая прокладка слишком холодная, что легко может привести к спазму сосудов в считанные минуты. В домашних условиях подобные мероприятия практиковать нельзя — обычно их могут применять в стационарах и только тогда, когда температура продолжает расти, а человек уже получил все необходимые препараты и находится под контролем.

4. Использование природных компонентов

Конечно же, о том, что надо пить чай с малиной или даже есть ее ложками, знают, пожалуй, даже дети. И цель у такого действия одна — пропотеть. Тут надо понимать, что пропотеть — это, конечно, хорошо, но главное, чтобы без крайностей, потому что излишнее потоотделение может привести к обезвоживанию. Поэтому перед тем, как использовать разные методы, вызывающие прилив пота и, как следствие, снижение температуры, надо обязательно отпаиваться, т. е. насыщать организм жидкостью.

И тут возникает сложность, т. к. при болезни нередко, особенно у детей, желание пить проходит совершенно. Если же в организме не будет хватать жидкости, то малина окажется бесполезной, ведь потеть будет нечем. Кроме того, перед использованием такого способа желательно проконсультироваться с врачом.