Грибное место. Как избавиться от микозов в горле и ушах?

Источник материала: Аргументы и факты

Согласно статистике, которую публикуют специализированные медицинские издания, 832 млн человек в мире страдают различными опасными грибковыми инфекциями. В их числе есть и те люди, у которых обнаруживают такие болезни, как микозы в области ушей, горла и носа. Патологии это крайне неприятные и довольно сложно излечимые. О том, почему они развиваются, кто может быть им подвержен и как защищаться, "АиФ" рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Риски заболевания

Стоит сразу отметить, что риски развития микозов разного рода довольно высоки там, где есть слизистые оболочки. А вся система ЛОР-органов — это как раз-таки большое количество слизистых. В зависимости от расположения грибковые инфекции имеют свои названия: в носу — это риномикоз, в ухе — отомикоз, в глотке — фарингомикоз. Реже всего отмечается ларингомикоз, который обнаруживается на уровне гортаноглотки.

В числе общих симптомов, характерных для всех видов грибков в ЛОР-системе, называют сильный зуд в месте локализации инфекции. Могут быть выделения, например, если это грибок кандида, который представлен творожистым налетом. Стоит понимать, что если зачесалось где-то, то не нужно тут же бежать в аптеку за средством от грибка. Ведь чесаться может и патология тройничного нерва, когда он раздражается. Но посетить специалиста при наличии такого признака стоит. Также в числе симптомов называют корочки, налет и проявления интоксикации организма, когда отмечается нарастание температуры, слабость и боль в мышцах.

Чаще всего человек страдает от грибковых инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами из числа Candida, Penicillium, Mucor и другие. И тут важно понимать, что заражение при столкновении с таким возбудителем происходит далеко не у каждого человека. Как правило, развитие инфекции при заражении происходит у тех, у кого заметно снижен иммунитет. Только тогда грибок может закрепиться в организме и начать свою бурную деятельность. В группе риска могут оказаться:

Люди с проблемами иммунитета;

Те, у кого диагностированы болезни крови;

Люди с онкологическими патологиями;

Те, у кого стоит диагноз «СПИД»;

Страдающие от сахарного диабета и бронхиальной астмы.

При подозрении на наличие грибков надо обязательно посетить специалиста и пройти полное обследование.

Обнаружение врага

Диагностика данного состояния не так проста, потому что есть проявления ЛОР-заболеваний и куда более частые, чем грибки, например, фарингиты, риниты и т. д. На их фоне грибок не всегда легко обнаружить. Преимущественно он обнаруживается, если у врача возникает подозрение на его присутствие и он проводит комплекс мероприятий для обнаружения проблемы.

Женщины чаще страдают от таких патологий. Грибки в ЛОР-системе нередко даже называют «женской историей». Может быть, это связано с приемом сильных антибиотиков при терапии заболеваний женской половой сферы (они многочисленны, а терапия нередко крайне сильная). Важно помнить при прохождении курса антибиотиков, что результатом может быть развитие микоза, потому что антибактериальная терапия убивает бактериальные штаммы, площадка освобождается, приходит другая флора, т. к. природа пустоты не терпит. И бывает так, что хорошая флора не успевает, а площадка уже заполнена патогенными микроорганизмами.

Также причиной развития проблемы может быть жара, т. к. грибок очень хорошо размножается в таких комфортных условиях. Еще он может появиться в ситуациях, когда было механическое занесение микотических клеток, например, вы просто почесали ухо грязной рукой и внесли инфекцию. Грибок же — это живой организм, имеющий специальные структуры (споры), которые цепляются за кожу слухового прохода, за слизистые оболочки глотки. При этом грибки очень сильные, погибать они никак не хотят.

Нужно учитывать, что каждый человек сам подкармливает у себя инфекцию. После того как споры на фоне сниженного иммунитета закрепились, новый организм начинает искать себе пропитание. А идеальной пищей для него оказывается все то, что специалисты называют вредным: сладкое, пирожные, торты и т. д. Кроме того, грибок любит и кисломолочные продукты: творог, сметану, собственно молоко. Если все это еще и теплое, то совсем идеально. На этом фоне он размножается охотнее и активнее, растет бодрее.

Терапия заболевания

Лечить грибок очень и очень сложно. Причем обязательно это надо делать в тандеме со специалистом: требуется найти хорошего ЛОР-врача, пытливого, пытающегося докопаться до причин и следствий, чтобы с его помощью вывести паразита. Каждый пациент должен видеть во враче своего союзника.

Фармацевтика предлагает много разных вариантов для терапии микозов в ЛОР-сфере: аппараты, методики, препараты. Подбирать их должен врач в зависимости от тяжести ситуации, состояния иммунитета человека и прочих факторов. Так, например, недостаточно будет просто поставить турунды с лекарственным средством, попшикать какие-то спиртовые растворы, начать диету. Все должно работать в комплексе, нужно пройти курс лечения, который нельзя прерывать.

Сегодня широко применяют ультразвуковое лечение микозов, т. к. доказано, что грибки боятся именно ультразвука. Соответственно, популярными будут ультразвуковые орошения, разрушающие грибковые массы. Кроме того, широкое применение в такой специализированной терапии нашел и лазер: он тоже достаточно эффективно справляется с проявлениями микозов.

Из новых методов, которые применяются сейчас в лечении, — фотодинамическая терапия, т. е. сверхсильный лазер, который действует более глубоко, чем обычный.

Понятно, что тут не должно быть никакого самолечения, ведь неправильно подобранные методики и средства затягивают время и приводят к тому, что процесс становится хроническим. Так что не надо при наличии каких-то длительных проблем с ЛОР-органами надеяться, что пройдет само. В идеале надо искать опытного врача, который сможет детально разобраться в состоянии человека и подобрать для него оптимальное лечение.