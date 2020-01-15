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Медики рассказали о симптомах нового вируса, вызывающего пневмонию

15.01.2020 15:30 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Медики рассказали о симптомах нового вируса, вызывающего пневмонию
shutterstock.com

Врачи рассказали, как проявляется новый тип коронавируса, который был обнаружен ранее в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Основные симптомы заболевания назвали в городском комитете по делам здравоохранения, сообщает РИА Новости.

По словам медиков, на ранних стадиях оно проявляется повышенной температурой и кашлем, протекая в продолжительной легкой форме. При этом болезнь легко может перейти в тяжелую форму у пожилых людей и у тех, кто страдает другими основными заболеваниями.

Кроме того, специалисты не исключили, что вирус может ограниченно передаваться от человека к человеку, однако пока явных доказательств этого нет.

Медики рассказали о симптомах нового вируса, вызывающего пневмонию
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О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань сообщалось в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем является новый тип коронавируса. По данным на 11 января, зарегистрирован 41 случай заболевания, большинство заразившихся – мужчины. Один человек умер. Несколько сотен человек, включая медперсонал, контактировавший с заболевшими, находятся под наблюдением. Отмечается, что заразившиеся по большей части являются людьми среднего и пожилого возраста и в основном имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов. При этом в районе торговой точки распространения вируса не обнаружено.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. При этом организация решила не ограничивать торговлю или перемещение людей между государствами после обнаружения заболевания.

 
 
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По словам медиков, на ранних стадиях оно проявляется повышенной температурой и кашлем, протекая в продолжительной легкой форме. П
 
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