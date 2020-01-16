В зоне риска – 2 миллиона человек. Врач-невролог о факторах развития инсульта

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения — распространенное заболевание, которое поражает не только пожилых. Многие граждане не склонны вести здоровый образ жизни, так же как и посещать врача в профилактических целях. В результате в странах постсоветского пространства показатели смертности от инсультов достаточно высоки. А среди тех, кто сумел его пережить, лишь 20 % возвращаются к прежнему образу жизни. В мире от инсульта ежеминутно умирают 10 человек. В Беларуси на сегодняшний день в зоне риска находятся 2 миллиона человек, а случаев инсульта в 2 – 2,5 раза больше, чем в европейских государствах, поэтому министерство здравоохранения Беларуси решило запустить новый социальный проект «В одном измерении», ведь инсульт — это проблема не только медицинская, но и социальная. За прошлый год болезнь поразила 32 тысячи белорусов, 30 % из них — молодежь.

В основном, инсульт поражает внезапно. До этого человек может даже не замечать никаких изменений в своём здоровье. Чтобы предупредить заболевание, медики рекомендуют обратить внимание на основные факторы риска и заняться профилактикой. По статистике, инсульт чаще всего развивается именно у тех пациентов, которые имеют факторы риска. Лидирующая позиция в списке рисков отводится артериальной гипертензии. Нужно контролировать своё давление, измерять его не менее 2 раз в день и, при необходимости, не затягивать с обращением к врачу. При этом, профилактический самоконтроль должны проводить не только люди пожилого возраста, но и молодёжь.

Второй фактор риска — это накопление жиров в крови или гиперхолестериномия. «Высокий уровень холестерина приводит к образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Его показатели надо измерять 2 раза в год, чтобы не допустить осложнений.У здорового человека уровень холестерина не должен превышать 5 ммоль/л.

Следующий фактор — мерцательная аритмия. Это патология ритма сердечной деятельности, при которой сердце сокращается очень быстро, но без должной силы. Поэтому все внутренние органы не дополучают

кровоснабжения. При таких нарушениях повышен риск образования тромбов, которые образуются внутри камер сердца. С током крови они могут разноситься по всему организму, в том числе поражать головной мозг и привести к инсульту. Кроме того, существуют такие факторы риска как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, гиподинамия и стрессы. Также необходим постоянный контроль глюкозы в сыворотке крови, потому что повышение данного показателя приводит к поражению мелких сосудов и капилляров.

Население Беларуси знает об инсульте совсем немного. Примерно 80 % людей не могут ответить на вопросы о симптомах болезни и мерах ее предотвращения.

Все направления профилактической работы ориентированы на контроль факторов риска, их коррекцию как у конкретных людей, так и в популяции в целом: артериальная гипертония, высокое содержание холестерина и липопротеидов низкой плотности — «плохого холестерина» и низкое содержание липопротеидов высокой плотности — «хорошего холестерина» в крови, сахарный диабет, заболевания сердца (аритмия и т.д.), малоподвижный образ жизни, лишний вес, апноэ во сне, возраст, курение, наркомания, алкоголизм, нарушения свертывания крови, ТИА (транзиторные ишемические атаки), предыдущие случаи инсульта, инфаркта, болезнь сонных артерий, заболевания периферических сосудов. В нормализации артериального давления помогут тонометры с ПАД-технологиями, распознаютщими аритмию, таблетницы.

Ведите здоровый образ жизни, ведь инсульт можно остановить.

Алла МУДРАЯ,

заведующий неврологическим отделением

УЗ «Несвижская ЦРБ» (районный невролог).