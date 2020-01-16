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Малышева рассказала, какой тип рака является «самым хорошим»

16.01.2020 10:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Малышева рассказала, какой тип рака является «самым хорошим»
АиФ

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус рассказали, как зависит развитие одного из видов рака от группы крови человека, и назвали «самый хороший» тип онкологии. Об этом медики сообщили в программе «Жить здорово!» на Первом канале, сославшись на исследование коллег из Дании и Швеции.

По словам ведущих шоу, обладателям первой группой крови следует опасаться рака толстой кишки и проводить колоноскопию в 40 лет, если этим заболеванием страдал кто-то из родственников.

Люди со второй группой крови, по мнению медиков, в большей степени рискуют заболеть раком желудка. Малышева призвала их делать гастроскопию каждые 2-3 года, начиная с 45 лет.

Малышева рассказала, какой тип рака является «самым хорошим»
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Обладатели третьей группы крови склонны к раку поджелудочной железы, им следует сделать УЗИ брюшной полости и сдать биохимический анализ крови, отметили врачи.

Тем, у кого четвертая группа крови, грозит рак почек, соответственно, им рекомендуется делать УЗИ данного органа, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии, а также следует отказаться от алкоголя и курения, заявили специалисты телепрограммы.

По словам Малышевой, рак почек – «самый хороший» из всех перечисленных, так как чаще всего он «локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно». «Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль», – сказала ведущая.

 
 
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АиФ Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей...
 
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