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Малышева рассказала, какой тип рака является «самым хорошим»
16.01.2020 10:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус рассказали, как зависит развитие одного из видов рака от группы крови человека, и назвали «самый хороший» тип онкологии. Об этом медики сообщили в программе «Жить здорово!» на
По словам ведущих шоу, обладателям первой группой крови следует опасаться рака толстой кишки и проводить колоноскопию в 40 лет, если этим заболеванием страдал кто-то из родственников.
Люди со второй группой крови, по мнению медиков, в большей степени рискуют заболеть раком желудка. Малышева призвала их делать гастроскопию каждые 2-3 года, начиная с 45 лет.
Обладатели третьей группы крови склонны к раку поджелудочной железы, им следует сделать УЗИ брюшной полости и сдать биохимический анализ крови, отметили врачи.
Тем, у кого четвертая группа крови, грозит рак почек, соответственно, им рекомендуется делать УЗИ данного органа, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии, а также следует отказаться от алкоголя и курения, заявили специалисты телепрограммы.
По словам Малышевой, рак почек – «самый хороший» из всех перечисленных, так как чаще всего он «локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно». «Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль», – сказала ведущая.
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АиФ Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей...
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