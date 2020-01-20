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Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угроз

20.01.2020 14:25 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угроз
shutterstock.com

Опасность новой пандемии гриппа внесли в топ-10 глобальных угроз.

Эпидемия гриппа в России традиционно приходится на январь. Станет ли исключением нынешний год? Будет ли в этом году грипп таким же «лояльным», как в прошлом, или нас ждёт суровый «американский вариант»?

Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угрозРассказывает Дмитрий Лиоз­нов, директор НИИ гриппа в своём первом в новой должности эксклюзивном интервью «АиФ».

Лидия Юдина, «АиФ»: Дмитрий Анатольевич, когда ожидается пик заболеваемости гриппом и какие штаммы будут циркулировать в этом году?

Дмитрий Лиознов: Пик заболеваемости мы ожидаем в январе-феврале. Предстоящая эпидемия будет смешанной этиологии с участием вирусов гриппа А и В. Вероят­нее всего, доминировать будут вирусы гриппа В (викторианской разновидности, так как в прошлый сезон эти вирусы практически не циркулировали ни в нашей стране, ни в Северном полушарии, но были отмечены летом в Южном полушарии (откуда к нам и приходят эпидемии гриппа).

Среди вирусов гриппа А будут циркулировать штамм A(H3N2), так называемый гонконгский, а роль свиного гриппа – (A(H1N1) – будет менее значительной, т. к. он активно отметился в нашей стране в прошедший сезон. Все ожидаемые штаммы вошли в состав сезонных вакцин.

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Мягче и лояльнее

– Бытует мнение, что прививка от гриппа действует два года. Есть ли шанс у человека, который прививался в прошлом году, прожить зиму без гриппа?

– Вирусы гриппа постоянно меняются. За счёт так называемого антигенного дрейфа в структуре вирусов постоянно происходят случайные изменения. В результате появляются новые штаммы, требующие соз­дания новых вакцин. Поэтому прививаться необходимо ежегодно. Даже если в прошлом году человек переболел гриппом, вероятность заболеть снова у него почти такая же, как у тех, кто не болел и не прививался.

– Многие заметили, что эпидемии гриппа стали более мягкими, что подтверждается и официальными данными. По статистике, заболеваемость гриппом за последние 20 лет снизилась в 20 раз.

– В последние годы эпидемии гриппа действительно отличались невысокой интенсивностью. Однако нужно помнить, что это произошло не за счёт того, что грипп стал «мягче», а исключительно благодаря вакцинации.

Если в 1996 году от гриппа в России привились всего 3,5% населения, то перед эпидемическим сезоном 2018–2019 гг. было привито 49%, то есть почти половина страны! Вероятно, в текущем году этот показатель будет ещё выше. Но говорить о полном контроле над гриппом и тем более о победе над ним не совсем верно.

Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угроз
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– Сколько человек должно привиться, чтобы в безопасности себя чувствовали даже непривитые люди?

– Идеальная ситуация – привить свыше 90% населения. Всемирная организация здравоохранения ставит задачу вакцинировать не менее 75% людей из групп риска (это беременные женщины, дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями).

Важно понимать, что человек с крепким иммунитетом может и не заболеть (многие заражённые гриппом болеют практически бессимптомно), но при этом он может быть носителем вируса и представлять опасность для тех, кто переносит инфекцию очень тяжело, с опасными осложнениями: младенцы, пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями. Поэтому имеет смысл прививаться и крепким людям хотя бы для того, чтобы защитить более слабых родных, которые не могут по каким-то причинам привиться.

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Экстренная защита

– Почему грипп считается опасным для пожилых, ведь они за свою жизнь переболели почти всеми известными штаммами?

– Эволюция вирусов гриппа идёт не по кругу, а по спирали, поэтому два одинаковых вируса гриппа встретить невозможно. Пожилые люди переболели теми штаммами, которые циркулировали ранее. Современные штаммы на них мало похожи или не похожи вовсе. Опасность гриппа для пожилых связана с тем, что с возрастом накапливаются хронические заболевания, а иммунный ответ у людей становится менее активным. Поэтому последствия гриппа для них могут быть гораздо серьёзнее, а сроки вакцинации они чаще пропускают из-за сезонного обострения хронических недугов.

– Время вакцинации обычно строго ограничено, хотя есть мнение, что прививаться можно и на пике эпидемии. Это так?

– То что зимой прививаться поздно и даже опасно – не более чем миф. По мнению зарубежных экспертов, делать прививку от гриппа можно в течение всего эпидемического сезона – вплоть до апреля (так делают в США и в Европе). Однако в то время, пока организм формирует поствакцинальный иммунитет, прививка не действует. Если человек прививается осенью, риск заражения минимален (поэтому врачи и рекомендуют прививаться до начала подъёма заболеваемости гриппом), а на пике эпидемии вероятность заболеть в течение 3 недель после вакцинации высока.

– Что может предпринять непривитый или недавно привитый человек для своей защиты, например, после контакта с гриппозным больным?

– Необходимо чаще мыть руки, носить медицинскую маску и как можно реже бывать в местах массового скопления людей. Кроме того, в период, когда прививка ещё не действует, а эпидемия уже идёт, можно использовать один из противовирусных препаратов прямого действия.


Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угроз
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Топ-угроза

– Врачи говорят, что большинство препаратов от гриппа – «фуфломицины», т. е. – неэффективные препараты. Какие лекарства обладают доказанной эффективностью?

– Таких препаратов на сегодня три – это осельтамивир, занамивир и умифеновир. Наи­более обширная доказательная база в мире накоплена в отношении ингибиторов нейраминидазы (осельтамивира и занамивира). Для каждого препарата разработана профилактическая схема применения. Если принимать их в течение двух недель после прививки, пока в крови не появились защитные антитела, можно закрыть окно инфицирования. Эти же препараты рекомендуются для экстренной профилактики гриппа – в том случае, если вы общались с гриппующим. Химиопрофилактику важно начать не позднее чем через 48 часов после контакта.

Важно помнить, что к противовирусным препаратам вирусы вырабатывают устойчивость так же, как бактерии к антибиотикам. Поэтому Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать их для рутинной профилактики в течение всего гриппозного сезона. Лучше сохранить лекарства на случай заболевания гриппом.

Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угроз Увеличивают ли усы и борода риск заражения гриппом?

– Совсем недавно мы пережили пандемию (всемирную эпидемию) свиного гриппа. Считается, что они происходят раз в 30 лет. Почему так быстро возникла угроза новой пандемии? Когда она ожидается и с какой стороны ждать угрозу?

– В 2019 г. ВОЗ включила опасность новой пандемии гриппа в топ-10 глобальных угроз общественному здраво­охранению. На остальные вопросы ответов сегодня нет. На сайте ВОЗ написано, что время и место возникновения нового вирусного штамма никто предсказать не может. Пандемии – регулярные события, но интервал между ними может колебаться от 10 до 40 лет.

 
 
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Эпидемия гриппа традиционно приходится на январь. Станет ли исключением нынешний год? Будет ли в этом году грипп таким же «лояльным», как в прошлом, или нас ждёт...
 
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