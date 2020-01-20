ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему нельзя спать рядом со смартфоном? Ответ заставит отказаться от этой привычки

20.01.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Американские ученые объяснили, почему на ночь нужно как можно дальше убирать свой смартфон. Мобильное устройство наносит непоправимый вред здоровью.

Почему нельзя спать рядом со смартфоном? Ответ заставит отказаться от этой привычки
Фото Pixabay

Исследование специалистов из Департамента здравоохранения Соединенных Штатов показало, что гаджеты действительно являются причиной онкологии, бесплодия, а также ряда других опасных заболеваний.

У тех людей, которые постоянно «зависают в телефоне», намного быстрее появляются проблемы с речью, зрением, развивается шейный остеохондроз и даже провисает лицо, что делает человека визуально старше на 10-15 лет.

Эксперты для своего эксперимента пригласили более 300 добровольцев. Все они систематически сдавали анализы и проходили диагностические исследования.

Так, у любителей оставлять смартфон рядом с собой на ночь намного быстрее развивались болезни, которых не было у людей, которые выключают мобильный и убирают гаджет в тумбочку.

По словам ученых, наиболее опасен телефон во время звонков, а также передачи данных. Лучше всего разговаривать с помощью проводных наушников, отметили сотрудники Университета.

О негативном влиянии смартфонов на детей ранее сообщали и российские ученые. Их исследование показало, что вредное излучение гаджетов негативно сказывается на слухо- и зрительно-моторных реакциях детей.

Белновости

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские ученые объяснили, почему на ночь нужно как можно дальше убирать свой смартфон. Мобильное устройство наносит непоправимый вред здоровью. ...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Гриппной сезон. Опасность новой пандемии внесли в топ-10 глобальных угроз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика