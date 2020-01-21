Без движения. Что делать, если онемели конечности?

Источник материала: Аргументы и факты

Самое знакомое онемение — это, конечно, то самое ощущение, когда отсидел ногу или отлежал руку. Оно не несет каких-либо неприятных последствий: достаточно сменить позу и подвигаться, чтобы все прошло. Однако стоит понимать, что далеко не всегда все так просто: встречаются ситуации, когда онемение становится тревожным сигналом. О том, когда стоит насторожиться и что с этим делать, "АиФ" рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Суть проблемы

Для начала давайте определим, что такое онемение конечностей в принципе и откуда оно берется. Причина обычно заключается в сдавлении нервных корешков, проходящих через межпозвонковые отверстия. Это может происходить из-за смещения позвонков и длительного напряжения мышц, что чаще всего и случается. В более редких случаях происходит сдавление корешка опухолью или межпозвонковой грыжей.

Если онемение конечностей происходит без явных причин (без долгого нахождения в одной позе, к примеру), повторяется часто и при этом вы еще ощущаете слабость в мышцах, все это свидетельствует о том, что произошло сдавление нервных стволов. Более того, само сдавление происходит не в той части тела, где вы ощущаете онемение. Так, если немеют руки, ищите причину в шейном отделе, если немеют ноги, — в поясничном. И за всем этим стоит давняя травма копчика или черепа, из-за которой позвонки развернулись, мышцы напряглись и нервные корешки оказались сдавленными. Так что корень проблемы надо искать в области позвоночника и околопозвоночных тканей.

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Чем опасно онемение?

Обычное «бытовое» — ничем. Вы отсидели ногу, поменяли позу, кровообращение восстановилось, вместе с ним — чувствительность, и на этом все, никаких глобальных последствий не ждите. В то же время, если в неудобной позе онемение возникает слишком легко, это повод задуматься о том, все ли в порядке в позвоночнике.

Когда конечности онемевают слишком часто и без повода, то длительное нарушение нервного питания может привести к атрофии мышц. А потому необходимо срочно искать причину. Такое онемение не может появиться изолированно: чаще всего ему сопутствуют различные проблемы опорно-двигательного аппарата.

Онемение рук: кто виноват и что делать?

Само по себе онемение рук возникает из-за проблем в области шеи. Смещение позвонков вместе с напряжением мягких тканей шеи и мышц, которые возникают вследствие травм черепа, вызывают сдавление шейных спинномозговых нервов, идущих к рукам. Когда ущемляется какой-либо корешок, люди ощущают онемение части руки, пальцев или ладони.

Усугубляют ситуацию местные травмы (например, вывих или растяжение лучезапястного сустава) и постоянное напряжение. Так как мы очень много времени проводим за компьютером, постоянно печатаем на клавиатуре или в гаджетах, мышцы рук, пальцев испытывают напряжение на постоянной основе.

Онемение лечится. Для этого необходимо устранить давние травмы, после этого расслабятся мышцы. Для этого нужен остеопат. Грамотному специалисту не потребуется много времени на то, чтобы решить проблему. Так, например, в одном из случаев, когда у 20-летней девушки немели руки по ночам, улучшение наступило уже после трех сеансов.

Как помочь себе

Так как причину онемения рук необходимо искать в шейном отделе, то и начинать самостоятельно работать необходимо прежде всего с этой частью тела. Некоторые упражнения вы можете выполнять сами в домашних условиях, чтобы снять излишнее напряжение с мышц. Это облегчит ваше состояние.

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Упражнение на растяжение мышц шеи «Шея журавля»

Исходное положение — стоя.

Вытягиваем голову вперед.

Лицо параллельно стене.

Переносим голову вперед, лицо при этом сохраняет вертикальное положение.

Наклоняем лицо.

Выпрямляем шею от ее основания. Движение головы должно напоминать движение волны или хлыста.

Медленно и плавно возвращаемся в исходное положение.

Упражнение «Восточные танцы»

Исходное положение — стоя.

Выполняйте движения шеей, как это делают в восточных танцах: голова двигается из стороны в сторону, сохраняя вертикальное положение.

Плечи остаются всегда ровными.

Сделайте движения головой из стороны в сторону, вперед-назад, затем совместите их и двигайте головой по кругу.

Движения выполнять очень аккуратно, не в полную амплитуду.

Уменьшить напряжение мышц в домашних условиях можно всем хорошо известным способом: теплом.

Самое эффективное «прогревание» — это, конечно, поход в баню или сауну. Но помните, что обливание ледяной водой, купель, обтирание снегом исключаем, так как холод — это дополнительное напряжение мышц. Процедуру обязательно дополняем обильным горячим питьем.

Если нет возможности посетить баню, можно принять ванну. Главное, чтобы вода была достаточно горячей, а вы успели покинуть ванну до того, как она остынет, и продолжить согревать тело под одеялом. Можно пустить в ход пуховые платки, шерстяные пояса, теплые носки — все, чем согревались еще наши прабабушки. Ваша цель — согреть как следует все тело, поэтому избегайте сквозняков, переохлаждения и повторяйте процедуру несколько раз в течение недели или двух.

Не стоит надеяться, что пройдет само. Если ситуация повторяется с завидной регулярностью, стоит посетить специалиста, пройти обследование и начать терапию. Не стоит затягивать: запущенные процессы лечатся сложнее.