﻿ На боку, спине или животе? Привычная поза во время сна связана с болезнями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На боку, спине или животе? Привычная поза во время сна связана с болезнями

21.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На боку, спине или животе? Привычная поза во время сна связана с болезнями

Обычно привычная поза во время сна выбирается человеком неосознанно.

Однако это может серьезно повлиять на здоровье. Медики объяснили, как сон на боку, животе и в другом положении связан с развитием разных заболеваний и недомоганий, об этом сообщил Focus.de.

Сон на боку. Как поясняют медики, люди, которые привыкли засыпать на правой стороне, рискуют столкнуться с болезнями желудка. В таком положении тела желудочная кислота может легко перетекать в пищевод. Кроме того, в этой позиции усложняется работа поджелудочной железы, потому что желудок давит на нее. Как показывают исследования, люди, привычно спящие на правом боку, вдвое чаще сталкиваются с развитием изжоги и проблем с пищеварением чем те, кто спит на левом.

Также у спящих на правом боку больше проблем с сердцем, чем у «левшей». Это связано с тем, что главная артерия организма согнута влево, пояснили специалисты.

В то же время, заметили медики, во время сна на боку важно не только, какая это сторона тела, но и то, как у человека располагаются руки и ноги.

«Поза эмбриона с согнутыми руками и ногами часто связана с болью в шее и спине. Для спины лучше, когда при боковом сне верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута», — приводится их мнение.

Сон на спинеЧто касается сна на спине, в таком положении тела могут возникать проблемы с дыханием.

«Если вы спите на спине, ваш язык может запасть в горло. Дыхательные пути при этом сузятся, появится храпящий звук. Если сужение является серьезным, дыхание может даже остановиться. Люди далеко не всегда догадываются о том, что у них имеется такое нарушение, но в виде последствий ночных остановок дыхания могут развиваться гипертония и высокий пульс, увеличивающие риск сердечного приступа и инсульта», — рассказали врачи.

Сон на животе. По их словам, такой сон может быть полезен для позвоночника, поскольку при этом облегчается нагрузка на межпозвонковые диски (так им легче поддерживать естественную кривизну позвоночника). Людям с проблемами поясницы может быть полезным спать в такой позе, но все же при этом положение тела должно меняться несколько раз за ночь, добавили эксперты.

medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно привычная поза во время сна выбирается человеком неосознанно. Однако это может серьезно повлиять на здоровье. Медики объяснили, как сон на боку, животе и в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Почему нельзя спать рядом со смартфоном? Ответ заставит отказаться от этой привычки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика