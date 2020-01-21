Стань веганом — спаси Землю. Чем провинились коровы перед экологами?

Источник материала: Аргументы и факты

Экологи утверждают: каждый раз, откусывая гамбургер или отправляя в рот кусочек сочного бифштекса, вы потворствуете тому, что от Гренландии откалывается очередной айсберг, в океане гибнут коралловые рифы, а в Москве в середине декабря всё никак не выпадет снег. Ведь ваш бифштекс сделан из говядины, а животноводство назначено одним из виновников глобального потепления.

Разбираемся, какой вред бурёнки наносят климату планеты и что им за это будет.

«Зелёные» против коров

В прошлом году в некоторых странах Евросоюза было решено ввести дополнительный налог с фермеров, занятых разведением крупного рогатого скота. Денежный сбор проходит по линии экологии. Дело в том, что коровы имеют обыкновение пукать, и объёмы этих выбросов в планетарном масштабе вызывают тревогу у активистов «зелёного» движения. Конечно, другие представители земной фауны тоже этим грешат, в том числе и человек, но до него руки у экологов пока не дошли.

«Коровы выделяют метан как продукт своего пищеварения, а он является сильным парниковым газом, — поясняет ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Алексей Елисеев. — Вообще-то половина выбросов метана в природе происходит из таких естественных источников, как болота, заливные луга, тундры... На поголовье крупного рогатого скота приходится 1/6 от всей эмиссии метана на планете. В составе парниковых газов, связанных с деятельностью человека, доля метана, выделяемого коровами, составляет 6—7%. Страны Европы, взявшие на себя обязательства по ограничению выбросов после подписания Парижского соглашения по климату, борются за каждый процент. Потому и облагают фермеров такими налогами».

Экологи называют другие цифры. Животноводство и производство мяса, утверждают они, дают 18% антропогенных выбросов парниковых газов. Это больше, чем совокупные выбросы от автомобилей, самолётов и судов. Кроме того, для выращивания скота необходимы пастбища и кормовая база — ради этих сельхозугодий приходится вырубать леса. Что приводит к деградации почв и пресных вод.

Впрочем, до конца неясно, каким именно местом бурёнки увеличивают долю парниковых газов в атмосфере. По последним данным, опасность представляет не столько метан, выделяемый из заднего прохода, сколько коровьи отрыжки. Но это уже детали. Суть одна: коровы едят много травы, а живущие в их кишечнике бактерии перерабатывают её в метан, который является вторым по силе парникового эффекта газом в атмосфере Земли.

Как избежать катастрофы?

На прошлой неделе 50 специалистов, связанных с экологией, охраной лесов и животных, опубликовали открытое письмо, в котором призвали правительства развитых стран ограничить рост численности поголовья скота.

«Чтобы снизить риск повышения глобальной температуры более чем на 1,5°C или 2°C, мы призываем страны с высоким и средним уровнем доходов включить в свои обязательства по выполнению Парижского соглашения следующие меры, — сказано в письме. — Во-первых, надо установить временные рамки, после которых численность сельскохозяйственных животных не должна расти, а должна снижаться. Во-вторых, определив в отрасли животноводства крупнейшие источники выбросов метана и крупнейших землевладельцев, обозначить им показатели для сокращения производства».

Авторы подчёркивают, что пик поголовья крупного рогатого скота нужно пройти не позднее 2030 года — так удастся избежать климатической катастрофы. Также они уверяют, что их целью не является разорение агрохозяйств. Они призывают фермеров перейти на производство растительных продуктов, а потребителям советуют поменять свой рацион, постепенно отказываясь от говядины и молока в пользу вегетарианской еды. Ведь растения требуют меньше земель и удобрений, чем те же коровы, а главное — не выбрасывают парниковых газов.

Учёные подсчитали: чтобы остановить влияние мясного и молочного животноводства на процесс глобального потепления, нужно, чтобы как минимум один из пяти жителей развитых и развивающихся стран стал вегетарианцем. А если население одной крупной страны (например, США) разом откажется от мяса, планета сразу облегчённо вздохнёт, поскольку выбросы парниковых газов сократятся значительно. Статья международной группы исследователей на эту тему была опубликована два месяца назад в журнале Nature Climate Change.

По мнению учёных, без радикальных преобразований в питании человечества остановить глобальное потепление невозможно, а изменения в рационе и ведении сельского хозяйства способны на треть обеспечить выполнение требований Парижского соглашения (т. е. удержать глобальное потепление в рамках 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом). Согласно их плану, за счёт новых методов земледелия можно будет повысить плодородие почв и организовать массовое высаживание деревьев. Тогда аграрный сектор перестанет выбрасывать в атмосферу парниковые газы и даже, наоборот, начнёт их поглощать.

Надежда на гены

Свято место пусто не бывает: пока «зелёные» обличают фермеров, в лабораториях полным ходом идут работы по созданию искусственного мяса. СМИ эти эксперименты, как правило, одобряют и поддерживают — общественное мнение готовят к появлению новой индустрии. Да, пока «мясо из пробирки» стоит дорого, но любая технология, становясь на конвейер, дешевеет. Еще несколько лет назад килограмм такого продукта оценивали в 100-300 тыс. долларов. Сейчас его стоимость составляет в среднем 90 долларов. И, конечно, будет снижаться и дальше.

Однако есть учёные, которые предлагают не отказываться от животноводства, а... модернизировать коров. Т. е. сделать их более «эффективными», выведя породы, наименее вредные для окружающей среды. Такие бурёнки будут жевать меньше травы (над сменой их рациона учёные тоже работают), да и любой другой пищи. А ещё они будут быстрее вырастать. Таким образом, «метановый след» одного животного сократится.

«Крупный рогатый скот производит разные выбросы метана. Сравните объёмы выбросов от разных пород, и вы увидите, что разница может достигать 30%, — утверждает профессор Майк Коффи из Шотландского колледжа сельского хозяйства. — Если бы все британские фермеры использовали „эффективных“ животных, эмиссия парниковых газов уменьшилась бы почти на треть».

Состав и количество микроорганизмов в пищеварительной системе жвачных животных (не только коров, но и, скажем, овец) зависят от их генов. Стало быть, изменив геном, можно повлиять на объёмы кишечных газов крупного рогатого скота. Этому исследованию посвящена ещё одна научная статья, она была опубликована в журнале Science Advances.

«Мы показываем, что с помощью генетической модификации (или направленной селекции, что ещё проще) можно вывести такой тип коров, у которых выделения метана будут значительно меньше», — говорит один из руководителей проекта, профессор Джон Уильямс из Университета Аделаиды (Австралия).