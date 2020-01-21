Отмороженные дети. Что такое программа отложенного материнства?

Источник материала: Аргументы и факты

«У вас молодость заканчивается. Продлевать будете?» В этой шутке есть надежда. Насколько она оправданна?

Современные женщины выглядят моложе, а чувствуют себя лучше, чем их матери в том же возрасте. Называть 50-летнюю женщину тётей, а 60-летнюю – бабушкой сегодня просто неприлично. Ведь многие из них выглядят как повзрослевшие девушки. Что уж говорить о 30-летних, которые в поисках себя даже не задумываются о создании семьи, а тем более о рождении детей.

«Между тем женская природа осталась неизменной, – поясняет врач-гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Инна Зорина. – Пик женской фертильности приходится на 23–24 года. После 35 лет начинается естественное угасание репродуктивной функции, а после 42–43 лет наступление беременности естественным способом становится проблематичным».

Сегодня основную группу пациенток репродуктологов составляют женщины в возрасте 40+. В лечении они не нуждаются – какие-либо заболевания или патологии не выявляются. Единственная жалоба – отсутствие беременности. Врачи понимают, что это связано со снижением фертильности (критическим снижением количества фолликулов в яичниках). Но корректировать это состояние они пока не научились.

Родить после 43

Хотя интернет пестрит завлекательными заголовками – «активация яичников», «фертильное омоложение» и т. д., технологий, обладающих доказанной эффективностью, на данный момент нет.

Абсолютного метода, позволяющего омолодить репродуктивную систему женщины, пока не найдено. Врачи пытаются применять препараты, улучшающие обменные процессы и состояние репродуктивной системы, но их эффективность пока оставляет желать лучшего, а потому они применяются лишь в коммерческих клиниках в качестве эксперимента.

В 2019 г. в России была проведена первая операция, направленная на восстановление репродуктивного потенциала (активирующая обработка ткани яичника и его последующая трансплантация) у пациентки 36 лет, страдавшей прежде­временным истощением яичников. Учёные сообщили, что активность яичников значительно возросла, благодаря чему удалось получить клеточный материал, необходимый для проведения ЭКО. Однако эффективность метода нуждается в уточнении – а для уточнения требуются дальнейшие исследования с участием большого числа пациенток.

Однако способ, который помогает родить женщинам позднего репродуктивного возраста (старше 43 лет), всё же существует. Во всём мире он называется программой отложенного материнства.





Намжите для увеличения

До лучших времён

Что делать женщинам, которые не планируют беременность в обозримом будущем?

«Сегодня врачи предлагают заморозить (криоконсервировать) свои ооциты (незрелые яйцеклетки), чтобы воспользоваться ими в будущем, когда они будут готовы к материнству», – рассказывает президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак.

В мире программа отложенного материнства применяется более 20 лет. Впервые беременность после оплодотворения замороженных ооцитов наступила у жительницы Австралии в 1999 г. В России этот метод стал широко востребованным в последние годы.

«Только в нашей клинике за 2015–2018 гг. количество женщин, витрифицировавших свои яйцеклетки, выросло в 6 раз, и мы прогнозируем рост этого показателя в 2019 г. на 23% в сравнении с 2018 г.», – рассказала Инна Зорина. Однако даже для того, чтобы воспользоваться этим методом, нужно позаботиться о сохранении своих яйцеклеток в юности.

Качество ооцитов соответст­вует тому возрасту, в котором женщина обратилась к врачам. Смысла сохранять свои яйцеклетки дамам старше 37 лет уже нет. В этом возрасте запас яйце­клеток критически снижается, а качество ухудшается. После 40 лет вероятность получения эмбриона с генетическими патологиями достигает 60%. К тому же может возникнуть проблема с получением яйце­клеток. До 35 лет для программы ЭКО нужно получить 8 яйцеклеток, с 37 лет – до 10, а после 40 лет – не менее 20. Добиться такого количества яйцеклеток у женщины даже на фоне гормональной стимуляции непросто. Поэтому задуматься о сохранении яйце­клеток женщинам следует как можно раньше. В обязательном порядке криоконсервацию рекомендуют женщинам перед лечением онкологических заболеваний, поскольку используемые в таких случаях препараты оказывают токсическое воздействие на ткань яичников. В этой ситуации заморозка яйце­клеток становится единственной возможностью для женщины родить ребёнка в будущем.

Рожать не вредно. Почему поздние дети часто бывают талантливыми? Подробнее

Срок хранения отсутствует

Даже размороженная еда считается не такой полезной, как свежая. Как сказывается на здоровье малыша заморозка и последующая разморозка яйцеклеток?

Пока достоверных данных о здоровье детей, рождённых таким способом, нет. В нашей стране официально ещё не появились женщины, которые родили с помощью замороженных яйцеклеток.

Однако в мире накоплен большой опыт использования эмбрионов после криоконсервирования. Недавно в США 26-летняя женщина родила ребёнка, эмбрион которого донором был заморожен 24 года назад. Курьёзность ситуации заключается в том, что формально эмбрион всего лишь на 2 года младше своей матери.

«Это позволяет предположить, что витрификация (современная технология сверхбыстрого замораживания) не ухудшает качество эмбриона после размораживания и не влияет на его потенциал к имплантации», – считает Инна Зорина.

Что делать с невостребованными эмбрионами – это самый сложный вопрос, который ставит в тупик даже опытных репро­дуктологов.

«В мире эта проблема уже стала актуальной, – поясняет Инна Зорина. – Растёт количество женщин, которые заморозили свои яйцеклетки, а через несколько лет вышли замуж и благополучно родили детей естественным способом. Общепринятых рекомендаций, что делать в таких случаях, нет. Каждая клиника принимает решение самостоя­тельно. Как правило, выбор остаётся за пациенткой. Одни разрешают использовать свои яйцеклетки в качестве донорских, другие считают, что их нужно утилизировать. Но, даже если женщина пропадает из поля зрения врачей и перестаёт оплачивать хранение своего биоматериала (подробнее о технологии отложенного материнства см. инфографику), её яйцеклетки продолжают ждать своего часа (клиникой они не утилизируются без согласия пациентки). Сегодня считается, что срок хранения ооцитов не ограничен».