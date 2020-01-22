Китайское предупреждение. Доберется ли к нам новый вирус из Поднебесной?

Источник материала: Аргументы и факты

Китай уже в который раз становится родиной нового вируса. Во второй половине декабря в городе Ухане была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. На сегодняшний день известно о 200 заболевших, из них семеро находятся в критическом состоянии.

Можно ли считать эту вспышку локальной китайской проблемой или мир стоит на пороге новой эпидемии?

«Китай — проверенный поставщик опасных инфекций, — рассказывает вирусолог, кандидат биологических наук Константин Сомов. — Это объясняется большой плотностью населения и тесными контактами людей с животными в этой стране, из-за чего при наличии определенных условий вирусы животных могут передаваться людям».

Самая известное заболевание «китайского происхождения» — атипичная пневмония (SARS), вспышка которой была зафиксирована в Китае в 2002-2003 годах, а потом перекинулась на другие страны. Всего атипичной пневмонией заболели 8098 человек, 774 человека умерли.

Неудивительно, что с тех пор к китайским угрозам врачи относятся настороженно.

Еще одна корона

Пробы, взятые у заболевших, показали, что новую болезнь, как и атипичную пневмонию, вызывает штамм из семейства коронавирусов, который раньше у людей не фиксировался.

«Коронавирусы — семейство из 30 вирусов, — поясняет Сомов. — Свое название они получили из-за внешнего вида. Под микроскопом на поверхности вируса отчетливо видна „корона“ из выступающих белков. Эти вирусы циркулируют в основном в среде животных и, скорее всего, не представляют для них опасности. Известно, что коронавирусы поражают птиц, свиней, крупный рогатый скот. Впервые коронавирус был выделен в 1965 году. До настоящего времени было известно о шести коронавирусах, которые способны инфицировать человека. Так, атипичная пневмония пришла от цивет (млекопитающих, обитающих в тропиках и субтропиках), ближневосточный респираторный синдром (еще один громкий коронавирус) — от одногорбых верблюдов. Предполагается, что нынешний штамм перешел на человека от морских млекопитающих: в Ухане находится крупнейший оптовый рынок морепродуктов».

От каких именно, пока неизвестно. Сейчас ведется интенсивное вирусологическое расследование с целью выявления природного резервуара этого вируса.

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Простуда или пневмония

Новый вирус проявляется как пневмония. На ранних стадиях болезнь протекает в легкой форме: больных беспокоит кашель и повышенная температура. У пожилых пациентов и людей, страдающих другими заболеваниями, она может перейти в тяжелую форму.

Рентгенограмма пациентов показывает изменения в легких. Проблема заключается в том, что классическое воспаление легких в обязательном порядке лечится антибиотиками, а от новой пневмонии специфического лечения пока не существует.

Может ли новый вирус добраться до нас?

Гипотетически такая угроза существует. Но пока это китайская проблема. Помимо жителей Уханя, известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня и граждан Японии, Таиланда и Южной Кореи, которые прилетели из Китая.

После того как рынок морепродуктов был закрыт, новых заболевших неизвестным коронавирусом зарегистрировано не было.

Только от животных

Долгое время оставалась надежда на то, что новый вирус передается лишь от животного к человеку, но не передается от человека к человеку (как было и с птичьим гриппом, который в 99% случаев передавался человеку от птицы). В понедельник, 20 января, она исчезла. Власти Китая подтвердили случаи заболевания среди медицинских работников, которые контактировали с потерпевшими. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках. Помимо этого, среди заболевших есть члены одной семьи. Сначала вирус обнаружили у мужа, который работал на рынке морепродуктов, а потом — у жены. По утверждению супругов, женщина ни разу не посещала этот рынок.

«Любые вирусы, которые попадают в организм человека, начинают быстро мутировать, а значит, вести себя непредсказуемо», — считает Сомов.

Тревожность ситуации нарастает. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

Насколько они будут успешными, покажет время.