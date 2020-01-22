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Китайское предупреждение. Доберется ли к нам новый вирус из Поднебесной?

22.01.2020 10:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Китайское предупреждение. Доберется ли к нам новый вирус из Поднебесной?
www.globallookpress.com

Китай уже в который раз становится родиной нового вируса. Во второй половине декабря в городе Ухане была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. На сегодняшний день известно о 200 заболевших, из них семеро находятся в критическом состоянии.

Можно ли считать эту вспышку локальной китайской проблемой или мир стоит на пороге новой эпидемии? 

«Китай — проверенный поставщик опасных инфекций, — рассказывает вирусолог, кандидат биологических наук Константин Сомов. — Это объясняется большой плотностью населения и тесными контактами людей с животными в этой стране, из-за чего при наличии определенных условий вирусы животных могут передаваться людям».

Самая известное заболевание «китайского происхождения» — атипичная пневмония (SARS), вспышка которой была зафиксирована в Китае в 2002-2003 годах, а потом перекинулась на другие страны. Всего атипичной пневмонией заболели 8098 человек, 774 человека умерли. 

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Неудивительно, что с тех пор к китайским угрозам врачи относятся настороженно.

Еще одна корона 

Пробы, взятые у заболевших, показали, что новую болезнь, как и атипичную пневмонию, вызывает штамм из семейства коронавирусов, который раньше у людей не фиксировался. 

«Коронавирусы — семейство из 30 вирусов, — поясняет Сомов. — Свое название они получили из-за внешнего вида. Под микроскопом на поверхности вируса отчетливо видна „корона“ из выступающих белков. Эти вирусы циркулируют в основном в среде животных и, скорее всего, не представляют для них опасности. Известно, что коронавирусы поражают птиц, свиней, крупный рогатый скот. Впервые коронавирус был выделен в 1965 году. До настоящего времени было известно о шести коронавирусах, которые способны инфицировать человека. Так, атипичная пневмония пришла от цивет (млекопитающих, обитающих в тропиках и субтропиках), ближневосточный респираторный синдром (еще один громкий коронавирус) — от одногорбых верблюдов. Предполагается, что нынешний штамм перешел на человека от морских млекопитающих: в Ухане находится крупнейший оптовый рынок морепродуктов». 

От каких именно, пока неизвестно. Сейчас ведется интенсивное вирусологическое расследование с целью выявления природного резервуара этого вируса.

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Простуда или пневмония 

Новый вирус проявляется как пневмония. На ранних стадиях болезнь протекает в легкой форме: больных беспокоит кашель и повышенная температура. У пожилых пациентов и людей, страдающих другими заболеваниями, она может перейти в тяжелую форму. 

Рентгенограмма пациентов показывает изменения в легких. Проблема заключается в том, что классическое воспаление легких в обязательном порядке лечится антибиотиками, а от новой пневмонии специфического лечения пока не существует. 

Может ли новый вирус добраться до нас? 

Гипотетически такая угроза существует. Но пока это китайская проблема. Помимо жителей Уханя, известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня и граждан Японии, Таиланда и Южной Кореи, которые прилетели из Китая. 

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После того как рынок морепродуктов был закрыт, новых заболевших неизвестным коронавирусом зарегистрировано не было. 

Только от животных 

Долгое время оставалась надежда на то, что новый вирус передается лишь от животного к человеку, но не передается от человека к человеку (как было и с птичьим гриппом, который в 99% случаев передавался человеку от птицы). В понедельник, 20 января, она исчезла. Власти Китая подтвердили случаи заболевания среди медицинских работников, которые контактировали с потерпевшими. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках. Помимо этого, среди заболевших есть члены одной семьи. Сначала вирус обнаружили у мужа, который работал на рынке морепродуктов, а потом — у жены. По утверждению супругов, женщина ни разу не посещала этот рынок. 

«Любые вирусы, которые попадают в организм человека, начинают быстро мутировать, а значит, вести себя непредсказуемо», — считает Сомов.

Тревожность ситуации нарастает. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания. 

Насколько они будут успешными, покажет время.

 
 
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Новый вирус проявляется как пневмония. На ранних стадиях болезнь протекает в легкой форме: больных беспокоит кашель и повышенная температура.
 
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