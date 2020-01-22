ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае предупредили о риске мутации нового типа коронавируса

22.01.2020 11:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Китае предупредили о риске мутации нового типа коронавируса
АиФ

Замглавы госкомитета Китая по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь рассказал, что существует риск дальнейшего распространения нового типа коронавируса из-за возможных мутаций. Об этом пишет РИА Новости

Ли Бинь сказал, что в последнее время значительно увеличилось количество поставленных диагнозов и связано это с усовершенствованием методов обнаружения болезни. Ранее врачи еще не знали, способен ли вирус, вызывающий атипичную пневмонию, передаваться от человека к человеку, на сегодняшний день уже есть подтвержденные случаи.

Несмотря на принятые меры, болезнь распространилась за  пределы Китая. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным от пневмонии нового типа скончались девять человек, инфицированы 440. Сейчас КНР готовится к Новому году по лунному календарю, что осложняет ситуацию – многие люди едут за границу или другие регионы Китая.

В Китае предупредили о риске мутации нового типа коронавируса
Китайское предупреждение. Доберется ли к нам новый вирус из Поднебесной?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ Замглавы госкомитета Китая по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь рассказал, что существует риск...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Китайское предупреждение. Доберется ли к нам новый вирус из Поднебесной?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика