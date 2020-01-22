В Китае предупредили о риске мутации нового типа коронавируса

Замглавы госкомитета Китая по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь рассказал, что существует риск дальнейшего распространения нового типа коронавируса из-за возможных мутаций. Об этом пишет РИА Новости .

Ли Бинь сказал, что в последнее время значительно увеличилось количество поставленных диагнозов и связано это с усовершенствованием методов обнаружения болезни. Ранее врачи еще не знали, способен ли вирус, вызывающий атипичную пневмонию, передаваться от человека к человеку, на сегодняшний день уже есть подтвержденные случаи.

Несмотря на принятые меры, болезнь распространилась за пределы Китая. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным от пневмонии нового типа скончались девять человек, инфицированы 440. Сейчас КНР готовится к Новому году по лунному календарю, что осложняет ситуацию – многие люди едут за границу или другие регионы Китая.



Китайское предупреждение. Доберется ли к нам новый вирус из Поднебесной? Подробнее