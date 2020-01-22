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Зарегистрированы случаи бешенства

22.01.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Районный центр гигиены и эпидемиологии проинформировал, что за минувший год на Кричевщине зарегистрированы 3 случая лабораторно подтвержденного бешенства среди лис в деревнях Малиновка, Лущевинка, Михеевичи. 14 января нынешнего года зарегистрирован случай бешенства у домашнего кота в Кричеве, в районе переулка Ворошилова.
Как отмечает санитарная служба, неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству создает потенциальную угрозу контакта населения с больными бешенством животными, и, соответст­венно, повышается риск возникновения заболевания людей бешенством. Отмечается, что в случае изменения состояния и поведения домашних животных (собак, кошек), необходимо сообщить об этом в ветеринарную службу. Если в течение последнего месяца у вас и ваших домочадцев были контакты с дикими, бродячими животными, необходимо срочно обратиться на прием к врачу-хирургу поликлинического отделения центральной районной больницы. Только врач оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и при необходимости назначит курс прививок. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последст­виям. ЦРБ напоминает, что бешенство человеку от животных передается через укусы, ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов.
В тех случаях, если не удалось избежать укуса, а также оцарапывания, ослюнения поврежденных кожных покровов и слизис­тых оболочек, нанесенных любым, даже здоровым на внешний вид животным, необходимо провести первичную обработку раны – тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5-процентной настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

 
 
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Районный центр гигиены и эпидемиологии проинформировал, что за минувший год на Кричевщине зарегистрированы 3 случая лабораторно подтвержденного бешенства среди...
 
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