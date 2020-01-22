ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не гриппуйте!

22.01.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Грипп — это острое инфекционное, высоко контагиозное (заразное) заболевание. Оно сопровождается тяжелыми осложнениями и высокой смертностью. Особую опасность для здоровья представляет грипп у детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца, печени, почек, больных сахарным диабетом.
Источником заражения гриппом является больной, который опасен для окружающих (даже если переносит это заболевание в легкой форме), начиная с последнего дня инкубационного (скрытого) периода и в течение всего периода проявления клинических симптомов вплоть до момента исчезновения признаков заболевания.
Заражение происходит чаще всего воздушно-капельным путем через мельчайшие капельки слюны и мокроты, выделяемые больным при разговоре, кашле, чихании. Вирусы гриппа содержатся в слюне и мокроте больного человека в огромном количестве, распространяются при разговоре на расстояние до 1 метра, при чихании и кашле до 5 метров и сохраняют свою вирулентность (способность к заражению) при благоприятных условиях до двух суток в воздухе помещений, на предметах и поверхностях. Таким образом, больной гриппом, не прикрывающий рот при разговоре, кашле или чихании, может заразить большое количество здоровых людей вследствие прямого попадания вирусов на слизистые глаз, носа и дыхательных путей.
Но, даже и без прямого контакта с больным, если здоровый человек находится без средств индивидуальной защиты в помещении, где больной гриппом разговаривал, чихал и кашлял, не прикрывая рот, то, вдыхая инфицированный воздух, он также может заразиться.
Существует еще и контактно-бытовой путь передачи инфекции, когда здоровый человек, дотронувшись до предметов или поверхностей, на которых есть вирусы гриппа, переносит их своими немытыми руками себе на слизистые носа, глаз, рта. Поручни в общественном транспорте, ручки корзин в магазинах, деньги, дверные ручки, все предметы и поверхности в помещениях, где находится больной гриппом – вот где живет вирус гриппа, сохраняя вирулентность (способность к заражению) до двух суток. С этих предметов частички биологических жидкостей вместе с источником инфекции переносятся на кожу других людей, которым достаточно почесать нос, потереть глаза, съесть что-нибудь немытыми руками, чтобы вирус гриппа попал на слизистые оболочки дыхательных путей и начало развиваться заболевание.
Грипп протекает с симптомами выраженной интоксикации (озноб, ломота в теле, сильная слабость, головная боль). Быстро повышается температура (выше 38,5°С), часто присоединяются кашель, боль в горле, реже насморк. После инфицирования вирусы гриппа избирательно поражают респираторный (дыхательный) тракт, где быстро размножаются в клетках эпителия, вызывая массовую гибель этих клеток. Клинически это проявляется воспалительными явлениями, чиханием и кашлем с помощью которых организм пытается освободиться от вирусов. В связи с разрушением естественного защитного барьера, вирусы из мест первичной локализации довольно быстро вместе с током крови разносятся по организму. Токсины вирусов и продукты распада эпителиальных клеток оказывают повреждающее действие практически на все органы и системы. В основе поражения ведущую роль играют циркуляторные расстройства, которые проявляются повышением проницаемости сосудов, ломкостью сосудистых стенок, нарушением капиллярного кровообращения, образованием мелких тромбов, кровоизлияниями. Вирус вызывает резкое угнетение кроветворной и иммунной систем организма, поэтому во время гриппа в крови уменьшается количество лейкоцитов, а функции их подавлены. Активность макрофагов, а также общий иммунитет организма, снижаются. На этом фоне активизируется деятельность бактерий, населяющих дыхательные пути (стрептококки, стафилококки и др.), и вирусов, которые в это время находятся в организме или попадают в него (аденовирусы, парагриппозные и др.), развиваются осложнения гриппа. Серьезно повреждается эпителий дыхательных путей и сосудистый барьер в легких. Возможно развитие пневмонии, которая является причиной большинства смертельных исходов. Снижение иммунитета под действием вируса гриппа определяет возможность присоединения любой вторичной инфекции и обострение сопутствующих хронических заболеваний. Могут быть осложнения со стороны ЛОР-органов (отиты, синуситы), со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардиты, перикардиты), со стороны нервной системы (менингиты, энцефалиты, невралгии) и т.д. В тяжелых случаях возможно развитие нарушения церебральной гемодинамики, отек мозга, летальный исход.
М. Маманович,
врач общей практики.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грипп — это острое инфекционное, высоко контагиозное (заразное) заболевание. Оно сопровождается тяжелыми осложнениями и высокой смертностью. Особую опасность для...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Зарегистрированы случаи бешенства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика