Не гриппуйте!

Источник материала: Кричевская жизнь

Грипп — это острое инфекционное, высоко контагиозное (заразное) заболевание. Оно сопровождается тяжелыми осложнениями и высокой смертностью. Особую опасность для здоровья представляет грипп у детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца, печени, почек, больных сахарным диабетом.

Источником заражения гриппом является больной, который опасен для окружающих (даже если переносит это заболевание в легкой форме), начиная с последнего дня инкубационного (скрытого) периода и в течение всего периода проявления клинических симптомов вплоть до момента исчезновения признаков заболевания.

Заражение происходит чаще всего воздушно-капельным путем через мельчайшие капельки слюны и мокроты, выделяемые больным при разговоре, кашле, чихании. Вирусы гриппа содержатся в слюне и мокроте больного человека в огромном количестве, распространяются при разговоре на расстояние до 1 метра, при чихании и кашле до 5 метров и сохраняют свою вирулентность (способность к заражению) при благоприятных условиях до двух суток в воздухе помещений, на предметах и поверхностях. Таким образом, больной гриппом, не прикрывающий рот при разговоре, кашле или чихании, может заразить большое количество здоровых людей вследствие прямого попадания вирусов на слизистые глаз, носа и дыхательных путей.

Но, даже и без прямого контакта с больным, если здоровый человек находится без средств индивидуальной защиты в помещении, где больной гриппом разговаривал, чихал и кашлял, не прикрывая рот, то, вдыхая инфицированный воздух, он также может заразиться.

Существует еще и контактно-бытовой путь передачи инфекции, когда здоровый человек, дотронувшись до предметов или поверхностей, на которых есть вирусы гриппа, переносит их своими немытыми руками себе на слизистые носа, глаз, рта. Поручни в общественном транспорте, ручки корзин в магазинах, деньги, дверные ручки, все предметы и поверхности в помещениях, где находится больной гриппом – вот где живет вирус гриппа, сохраняя вирулентность (способность к заражению) до двух суток. С этих предметов частички биологических жидкостей вместе с источником инфекции переносятся на кожу других людей, которым достаточно почесать нос, потереть глаза, съесть что-нибудь немытыми руками, чтобы вирус гриппа попал на слизистые оболочки дыхательных путей и начало развиваться заболевание.

Грипп протекает с симптомами выраженной интоксикации (озноб, ломота в теле, сильная слабость, головная боль). Быстро повышается температура (выше 38,5°С), часто присоединяются кашель, боль в горле, реже насморк. После инфицирования вирусы гриппа избирательно поражают респираторный (дыхательный) тракт, где быстро размножаются в клетках эпителия, вызывая массовую гибель этих клеток. Клинически это проявляется воспалительными явлениями, чиханием и кашлем с помощью которых организм пытается освободиться от вирусов. В связи с разрушением естественного защитного барьера, вирусы из мест первичной локализации довольно быстро вместе с током крови разносятся по организму. Токсины вирусов и продукты распада эпителиальных клеток оказывают повреждающее действие практически на все органы и системы. В основе поражения ведущую роль играют циркуляторные расстройства, которые проявляются повышением проницаемости сосудов, ломкостью сосудистых стенок, нарушением капиллярного кровообращения, образованием мелких тромбов, кровоизлияниями. Вирус вызывает резкое угнетение кроветворной и иммунной систем организма, поэтому во время гриппа в крови уменьшается количество лейкоцитов, а функции их подавлены. Активность макрофагов, а также общий иммунитет организма, снижаются. На этом фоне активизируется деятельность бактерий, населяющих дыхательные пути (стрептококки, стафилококки и др.), и вирусов, которые в это время находятся в организме или попадают в него (аденовирусы, парагриппозные и др.), развиваются осложнения гриппа. Серьезно повреждается эпителий дыхательных путей и сосудистый барьер в легких. Возможно развитие пневмонии, которая является причиной большинства смертельных исходов. Снижение иммунитета под действием вируса гриппа определяет возможность присоединения любой вторичной инфекции и обострение сопутствующих хронических заболеваний. Могут быть осложнения со стороны ЛОР-органов (отиты, синуситы), со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардиты, перикардиты), со стороны нервной системы (менингиты, энцефалиты, невралгии) и т.д. В тяжелых случаях возможно развитие нарушения церебральной гемодинамики, отек мозга, летальный исход.

М. Маманович,

врач общей практики.