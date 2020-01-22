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Найден способ продлить жизнь на десять лет
22.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук нашли способ существенно продлить жизнь. В соответствующем исследовании были проанализированы данные более ста тысяч человек, сообщает British Medical Journal.
Всем участникам на момент начала научной работы было около 50 лет, и они не испытывали серьезных проблем со здоровьем. За их состоянием
Ученые фиксировали, когда у людей проявлялись сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и диабет второго типа и как они влияли на продолжительность жизни. В результате удалось выделить пять основных факторов риска преждевременной смерти: курение, употребление алкоголя (даже в дозах, считающихся умеренными), пища с высоким содержанием жира и сахара, малоподвижный образ жизни и лишний вес.
Статистика показала, что женщины, обладающие всеми пятью факторами риска, жили в среднем 73,7 лет, без вредных привычек – 84,4 года. Для мужчин показатели составили 73,5 и 81,1 лет соответственно.
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Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук нашли способ существенно продлить жизнь. В соответствующем исследовании были...
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