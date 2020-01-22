ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найден способ продлить жизнь на десять лет

22.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Найден способ продлить жизнь на десять лет

Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук нашли способ существенно продлить жизнь. В соответствующем исследовании были проанализированы данные более ста тысяч человек, сообщает British Medical Journal.

Всем участникам на момент начала научной работы было около 50 лет, и они не испытывали серьезных проблем со здоровьем. За их состоянием следили в течение двадцати лет.

Ученые фиксировали, когда у людей проявлялись сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и диабет второго типа и как они влияли на продолжительность жизни. В результате удалось выделить пять основных факторов риска преждевременной смерти: курение, употребление алкоголя (даже в дозах, считающихся умеренными), пища с высоким содержанием жира и сахара, малоподвижный образ жизни и лишний вес.
Авторы пояснили, что «умеренной» дозой спиртного считали 175 мл вина или 375 мл пива для женщин и 350/750 мл напитков соответственно для мужчин.

Статистика показала, что женщины, обладающие всеми пятью факторами риска, жили в среднем 73,7 лет, без вредных привычек – 84,4 года. Для мужчин показатели составили 73,5 и 81,1 лет соответственно.

mir24.tv
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук нашли способ существенно продлить жизнь. В соответствующем исследовании были...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Не гриппуйте!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика