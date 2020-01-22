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Симптомы коронавируса: шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание

22.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Симптомы коронавируса: шесть нарушений, на которые нужно обращать внимание

Учитывая, что новый коронавирус разлетается по Китаю и другим частям Азии, и что его способность передаваться от человека к человеку подтвердилась, уметь распознавать инфекцию очень важно. Есть шесть признаков, на которые нужно обращать внимание в первую очередь, сообщает издание Express.

Во вторник Китай подтвердил первые случаи распространения смертельного коронавируса от человека к человеку. До настоящего времени было зафиксировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом, при этом оказались затронуты районы Японии, Таиланда и Южной Кореи. В Австралии сейчас проходит проверку на вирус мужчина, который вернулся из поездки в Китай с респираторным заболеванием.

Коронавирус может варьировать по степени тяжести, изменяясь от легких до умеренных заболеваний верхних отделов репаративного тракта, таких как насморк, и заболеваний нижних дыхательных путей, таких как пневмония или бронхит. Для людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным, предупреждают эксперты.

На какие признаки болезни стоит обратить внимание? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), обычные коронавирусы человека обычно длятся недолго, но симптомы могут включать в себя:

-насморк,

-головную боль,

-кашель,

-больное горло,

-лихорадку,

-общее ощущение нездоровья.

Два коронавируса человека, MERS-CoV и SARS-CoV, могут вызывать очень тяжелые симптомы.

«Симптомы MERS обычно – это жар, кашель и одышка, которые часто прогрессируют до пневмонии. Около четырех из каждых десяти пациентов с MERS умирают. Случаи MERS продолжают происходить, главным образом, на Аравийском полуострове. Симптомы SARS часто включают в себя лихорадку, озноб и боли в теле, после которых также обычно развивается пневмония», — рассказали специалисты.

medikforum.ru

 
 
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Учитывая, что новый коронавирус разлетается по Китаю и другим частям Азии, и что его способность передаваться от человека к человеку подтвердилась, уметь...
 
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