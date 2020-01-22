Авокадо, кокосовое масло и рыба. Какие продукты помогут коже выглядеть лучше зимой

Источник материала: Вороновская газета





Погода не радует нас сильными заморозками и снегом. Однако время от времени мы все равно сталкиваемся с холодным ветром и дождями. И чтобы кожа не страдала от переменчивых погодных условий, стоит обратить внимание на ее уход. Красота кожи во многом зависит от состояния организма, на который влияет питание. Рассказываем, какие полезные ингредиенты стоит включить в свой рацион.

Кокосовое масло

Непременно стоит включить в свой рацион кокосовое масло. В нем содержатся витамины А, В, С, и витамин Е. Он отвечает за молодость и красоту. Весь этот витаминный коктейль вместе с лауриновой кислотой увлажняет, питает и тонизирует кожу. Особенно в суровые холода. Этот продукт можно употреблять в пищу, а также наносить вместо крема. В качестве еды его можно добавлять в салаты или бонусом к десертам.





Ореховая паста

Это питательное лакомство содержит огромное количество витаминов, минералов и необходимых для организма жиров. Ко всему прочему, ореховая паста является дополнительным и вкусным бонусом к завтраку или на десерт.





Рыба

О питательных и полезных свойствах рыбы не слышал только ленивый. . В ней содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые положительно влияют не только на кожу, но и на весь организм. Включение рыбной продукции в рацион положительно сказывается на работе головного мозга, щитовидной железы, нервной и эндокринной системы. А также укрепляет кости, улучшает и тонизирует состояние волос и ногтей, зрения.





Авокадо

Еще один источник жирных кислот является авокадо. Он также в своем составе имеет витамины А, В, С, D, Е, а также полезными микро- и макроэлементами — в нем есть фолиевая кислота, калий, медь, кальций, жиры. Благодаря авокадо, кожа избавляется от сухости и придает «свежий» вид лицу. Как и кокосовое масло сей фрукт стоит есть в разумных количествах.





Семена

Крошечные на вид семена обладают внушительным списком достоинств. Семена чиа содержится смесь витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки, белков и жирных кислот омега-3 и омега-9. Семена подсолнуха богаты жирами, белком. Не стоит забывать и о семенах тыквы – они содержат витамины А и Е, которые помогут улучшить состояние кожи. Именно зимой, когда наш иммунитет зачастую ослаблен, их следует включить в рацион. Льняные семечки помогут справиться организму с воспалительными процессами, а семена кунжута, например, снижают показатели холестерина.



