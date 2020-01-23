Монополия и прятки. В какие игры можно сыграть с внуками?

Источник материала: Аргументы и факты

Игры – это не всегда баловство. Они могут развивать логику и память. ©

КАРТОЧНЫЕ

Карточные игры не потребуют больших затрат энергии, но поспособствуют развитию логики, внимания и памяти. Конечно, пользоваться классическими игральными картами для развлечения школьника не стоит, ведь существует даже запрет на продажу классических игральных карт детям, но сейчас есть множество других вариантов.

К примеру, UNO. Правила простые – объяснить их легко, стоит только сыграть первый раз. Задача – избавиться от карт. Когда у игрока остается всего одна карта, он должен сказать: «Уно!» Популярностью пользуются карточные игры «Свинтус», «Мафия», «Манчкин», «Шарады», «Кодовые имена», «7 на 9» и другие.



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НАСТОЛЬНЫЕ

Классическая настольная игра – монополия. Также известна под названиями «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен» и т. п. Есть и детские варианты монополий. Суть этих игр одна – рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков. Подойдет для детей от восьми лет. Стратегии и ребусы. Во что играют наши дети?

Названий у игры «Имаджинариум» много, но смысл один – придумывать и чувствовать. Игра довольно простая. Игрокам нужно придумывать ассоциации к необычным картинкам на карточках и догадываться, какая ассоциация могла возникнуть у вашего соперника.

«Скраббл», или «Эрудит». Суть – составлять слова из букв. За каждую букву получать очки. Чем больше букв, тем больше очков. Увеличивает словарный запас, учит грамотности.

Набирает популярность игра «Дженга». Суть проста: игроки по очереди достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню все более высокой и менее устойчивой. Проигрывает тот, после чьего хода башня разрушилась.

Подойдут для развлечения классические шахматы или шашки.

ДОМАШНИЕ

Если денег на новые игры нет, можно обойтись и подручными средствами. К примеру, в игре «Ассоциации» понадобятся лишь бумага и ручка. Игроки разбиваются по парам. Каждый пишет на бумажке какое-то слово. Бумажки сворачиваются и опускаются в шляпу. Первый тур игры: пары выходят по очереди. Один в паре вытягивает бумажку и пытается объяснить написанное слово своему напарнику. Любыми словами, кроме однокоренных. Нужно, чтобы напарник угадал как можно больше слов за минуту. Когда бумажки закончатся, пары подсчитывают очки. Бумажки – обратно в шляпу. Второй тур: все то же самое, только объяснять слова нужно жестами и мимикой, молча. Тоже минуту. Третий тур – те же слова нужно объяснить, произнося всего одно слово.

Популярны классические прятки, «Морской бой», «Море волнуется раз», игры «Я никогда не…», «Правда или действие», «Холодно-горячо», «Твистер». В последнем случае необязательно покупать игру в магазине с нарисованным полем и рулеткой. Все можно организовать самостоятельно. Кусочки цветной бумаги расклейте на полу скотчем. Разложите две стопки бумажек – в одной название «конечностей» (правая нога, левая нога, левая рука, правая рука), в другой стопке задания (на красное, на желтое, на синее) Игроки должны вытаскивать бумажки и выполнять задания.

Простая и увлекательная игра на логику «20 палочек». Потребуются 20 карандашей или фломастеров. Два игрока по очереди берут по одной, по две или по три палочки. Проигрывает тот, кому придется взять последнюю палочку.