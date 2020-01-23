ФАП для деревни больше, чем просто лечебное учреждение

Источник материала: Полесская правда

Словно мухи, тут и там

Бродят слухи по углам.

Владимир Высоцкий.

Давайте откровенно: сколько раз лично вы переживали конец света? Автор заметок досчитал до семи, после чего плюнул на это занятие, справедливо посчитав его глупым и бесполезным. Тем более, что слухи чуть ли не ежегодно пополняют список всевозможных катаклизмов, обещая если не смертельный метеорит, то всемирный потоп, мор и глад по календарю древних майя, войну и прочие напасти.

Наверное, не стоит обращать внимание на подобную ерунду. Но беда в том, что многие в слухи верят, причем верят истово, чуть ли не в драку бросаясь, отстаивая откровенную чушь. Мне довелось наблюдать достаточно упитанного гражданина средних лет, который с пеной на губах доказывал, что завтра в землю врежется комета, и все живое исчезнет. Все бы ничего, но дело было в нашей центральной больнице, где предсказатель терпеливо стоял в очереди на укол. Вопрос: зачем тебе лекарства, если завтра все равно все накроется медным тазом, то есть кометой? Справедливости ради следует сказать, что гражданин этот через день выписался. Досрочно. Достали подковырками соседи по палате.

Посмеяться и забыть, но слухи все равно остаются и множатся с невероятной быстротой на разные темы. Выход здесь один – включайте здравый смысл и умейте отличать правду от вымысла, каким бы убедительным он ни выглядел. Вот, к примеру, кто-то то ли спьяну, то ли сдуру пару месяцев назад пустил слух, что в деревнях, где имеются фельдшерско-акушерские пункты, вскорости их начнут закрывать. И понеслись звонки во все концы и по всем инстанциям: «Как так, с какого перепугу такая напасть?».

Позволю себе встречный вопрос: «А с какого перепугу следует верить откровенному вранью?». Ведь медицинское обслуживание сельского населения – один из главных приоритетов в работе руководства района. Общепризнанно: первичное медицинское звено у нас находится на таком уровне, что дай бог каждому району.

Вот посмотрите: амбулаторно-поликлиническая служба района насчитывает 12 амбулаторий врача общей практики, 7 из которых – самостоятельные, а 5 – при больницах. И 44 фельдшерско-акушерских пункта, которые никто не собирался, и тем более не собирается, закрывать.

И в райисполкоме, и в руководстве районной медицинской сети прекрасно понимают, что ФАП для деревни больше, чем просто лечебное учреждение. Это, знаете ли, своеобразный гарант спокойствия и уверенности сельчан, знающих, что медицинская помощь для них – в шаговой доступности.

Здесь ведь можно в любое время получить первую помощь при травме, измерить артериальное давление, избавиться от головной боли и сделать послеоперационную перевязку. Не преувеличу, если скажу, что кое-где у местного фельдшера авторитет ничуть не меньше, чем у городского врача. К медикам, если они живут в деревне, при необходимости стучатся в ночь-заполночь за помощью, и они тут же отправляются снижать высокое давление, утихомиривать острую боль, а то и принимать роды.

А вы говорите – собираются закрывать ФАП! Да кто ж его закроет, если все обстоит с точностью до наоборот. Любой ФАП – это не просто сама по себе изба на отшибе. Это – звено целой сети медучреждений, которой профессионально руководят из нашей центральной поликлиники.

Важный момент: ФАПы работают строго по территориальному принципу, без учета числа населения. Скажем, есть пункты, где насчитывается всего 200 обслуживаемых жителей. В Дубновичах, например, эта цифра вообще около 150. Однако никто и нигде и в мыслях не держит закрывать ФАП. Разное говорили о судьбе фельдшерско-акушерского пункта в Лосичах, разные ходили слухи. И что? «Предсказатели» по своему обыкновению попали пальцем в небо: недавно местный ФАП переселили в новое помещение , отвечающее всем санитарным требованиям.

Кто спорит, перед сельскими медиками нужно снять шляпу, потому что работа каждого из них – это своеобразный подвиг, требующий, прежде всего, любви к своей профессии, самоотверженности и умения жертвовать личным ради здоровья односельчан. Не нужно только думать, что персонал ФАПов, а это чаще всего фельдшер и санитарка, сражаются со всеми напастями в одиночку.

Не все знают, что каждый четверг с сельским медперсоналом в центральной поликлинике проводятся специальные занятия, а каждый третий четверг месяца такие занятия проводятся только с фельдшерами.

За каждым ФАПом закреплен врач, который в определенные дни ведет прием на местах. И вот здесь стоит сказать о том новом, что внедряется в работу ФАПов: постепенно врачей-терапевтов, закрепленных за фельдшерско-акушерскими пунктами, заменяют врачи общей практики.

В принципе, это те же терапевты, только прошедшие специальный курс обучения и способные выполнять обязанности целого ряда узких специалистов – офтальмологов, лорпатологов, неврологов, кардиологов и так далее. Руководители центральной поликлиники ставят задачу в ближайшее время полностью закрепить врачей общей практики за всеми ФАПами.

Пока же следует сказать вот о чем: сегодня с высокой эффективностью действуют так называемые дисциплинарные бригады центральной поликлиники. Название вроде грозное, но на самом деле это настоящий десант высокопрофессиональных специалистов едва ли не по всем существующим хворобам – гинекологи, хирурги, офтальмологи, урологи и т.д. и т.п. Согласно графику, они приезжают в определенный населенный пункт и в тамошней амбулатории ведут прием, проводят отбор на высокотехнологичное вмешательство в лечение. Причем на прием могут прийти не только местные, но и жители окрестных деревень. Одновременно проверяется и табель оснащения учреждения – все ли есть для успешной работы, хватает ли необходимых материалов и лекарств.

Что скрывать – хватает пока сложностей в работе нашей сельской медицины. Но жизнь – это не телевизионный сериал, где в придуманных обстоятельствах существуют придуманные же врачи. Опять же, в каждой деревне ФАП не откроешь. Да это и не нужно, потому что, повторюсь, первичное медицинское звено у нас в районе действует достаточно умело и надежно.

Другое дело, что медикам ох не помешала бы помощь руководителей местных сельскохозяйственных предприятий и сельисполкомов. Не хочу брать всех огулом, но иногда хотелось бы большего внимания с их стороны к нуждам медиков. Да чтобы не заведующая ФАПом била челом директору или председателю, а руководители сами интересовались бы положением дел.

Помогли бы, предположим, с ремонтом помещения. Или вот еще: привозят медикам топливо на зиму – в большинстве ФАПов отопление печное. Ну, привезли и привезли. Но дрова и торфобрикет нужно еще и складировать. А в штате медучреждения всего две женщины. Они, конечно, порядок наведут, но не помешали бы в помощь и мужские руки.

Бывают проблемы и с транспортом, которые без помощи местных хозяйственников решать сложно. Приезжает, скажем, на центральную усадьбу передвижная лаборатория для проведения флюорографии. Но ведь сюда же нужно еще и подвезти жителей населенных пунктов этого сельсовета. Вот тут-то и нужен транспорт, с которым иногда не вовремя возникают вопросы. И так далее. Мне кажется, что не до конца используют свои полномочия и депутаты сельских Советов. Уж кто-то, а они-то должны быть в курсе всех деревенских дел и не в последнюю очередь – дел медицинских.

Но все это решаемо, все является, скорее, исключением, чем правилом. В основном же амбулаторно-поликлиническая служба в районе представляет собой хорошо отлаженный механизм, надежно застрахованный от всевозможных сбоев. И вряд ли его работе могут помешать глупые слухи.

Юрий Скороход

Фото Инны Урбанович