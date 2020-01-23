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Врач рассказал, каких заболеваний стоит опасаться трудоголикам

23.01.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Довольно часто можно услышать такую фразу, как «сгорел на работе». 

Люди, которые ответственно подходят к трудовому процессу, всего себя отдают профессии и работают на износ, рано или поздно столкнутся с тяжелыми заболеваниями. 

Врач рассказал, каких заболеваний стоит опасаться трудоголикам
Фото: Pixabay

Российский врач Валерий Фролов рассказал, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются ответственные работники.

Самое главное, вовремя заметить тревожные звоночки и обратиться к врачу.

Эмоциональное выгорание

Первый раз о данном недуге все услышали в конце 70-х годов прошлого века. Эмоциональное выгорание проявляется через ряд симптомов: повышенное раздражение, упадок сил, нарушение сна.

Научные сотрудники из Швеции считали, что подобные явления способны развиться из-за излишней нагрузки на работе, которая спровоцировала изменения в работе головного мозга.

Собственно, их догадки подтвердились. Действительно, у людей, которые много работают, в гиппокампе наблюдается уменьшение количества серого вещества — результаты исследования.

Иными словами – нервные клетки в результате воспаления, спровоцированного постоянным стрессом, просто погибали.

Подобное явление в результате не проходит бесследно для организма человека: у трудоголиков слишком большая вероятность развития деменции.

Заболевания сердца

Как утверждает Фролов, в одном из американских исследований нейробиологам удалось установить прямую взаимосвязь между нервным истощением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Практически в течение 25 лет академики вели наблюдение за 11 000 добровольцами, которые согласились принять участие в исследовании.

Оказалось, что испытуемые, имевшие высокую степень эмоционального выгорания, примерно 20 % чаще страдали нарушениями сердечного ритма.

Диабет

Все заболевания в этом списке взаимосвязаны: из-за сильного стресса, сердечных заболеваний, неправильного питания в связи с графиком.

В какой-то степени диабет неизбежен, а чтобы заболевание миновало, стоит полностью изменить образ жизни.

Длительное нервное напряжение в организме, по данным научных сотрудников из Нидерландов, приводит к минимизации выработки гормона кортизола, который принимает участие в синтезе клеточных ферментов.

Дефицит кортизола способствует накоплению жира в организме, а также развитию диабета второго типа.

В ходе научной работы академики брали на анализ слюну добровольцев. Оказалось, испытуемые, у кого снижены показатели уровня кортизола, чаще подвергались нервным стрессам.

Данный фактор только усугубляет течение сахарного диабета, снижая шансы на хорошее самочувствие.

Белновости

 
 
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Довольно часто можно услышать такую фразу, как «сгорел на работе».  Люди, которые ответственно подходят к трудовому процессу, всего себя отдают...
 
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