Кошмарный мир. Можно ли детям смотреть фильмы ужасов?

Источник материала: Аргументы и факты

Фильмы ужасов давно стали частью повседневной жизни. Многие любят пощекотать себе нервы, посидеть в темноте и попереживать за происходящее на экране. Нередко сегодня зрителями ужастиков становятся дети. Но не вредно ли это для них?

Ужастики — отдельный жанр кинематографа, который всегда вызывает массу споров и сомнений. Многим кажется, что такие фильмы полны насилия и ненависти, другие видят в них способ пощекотать нервы и получить дозу адреналина. Обычно все фильмы ужасов имеют пометку 18+, что автоматически определяет их как нежелательные для детей. Однако многие родители на свой страх и риск все равно продолжают показывать своим подросткам (а то и детям помладше) фильмы, от которых порой стынет кровь в жилах. У специалистов же на этот счет мнение определенное. Какое — разбирался "АиФ".

Возрастные планки

Конечно же, тяга к фильмам, где все на грани, — страх сменяет ужас и т. д. — у детей вполне объяснима. Ведь эта эмоция является одной из самых ярких. «Так, например, очень важным возрастным этапом гармоничного развития ребенка в возрасте 5-6 лет является развитие эмоциональной сферы. В этом возрасте ребенка начинают интересовать вопросы, которые затрагивают разные эмоции. И страх в том числе как одно из самых сильных эмоциональных переживаний. Именно поэтому детей начинает тянуть к тревожным и захватывающим темам. Ребенок начинает узнавать и осмыслять понятия жизни и смерти. Конечно же, это не значит, что ему надо показывать фильмы ужасов для лучшего объяснения таких философских истин.

Но важно понимать, что родителям необходимо предоставить ему стратегии, позволяющие точно понять и осознать, а также пережить горе и прочие негативные эмоции. И это станет его багажом на будущее. В первую очередь он начинает задавать вопросы. И они будут адресованы тому, кому он доверяет, т. е. самым близким людям. Поэтому не стоит отшучиваться и уходить от вопросов», — говорит психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии им. Святителя Луки Елена Макарова.

Дальше ребенок растет, и сказками про Кощея Бессмертного его уже не напугать. Не боится он уже и волчка, который кусает за бочок. Поэтому чуть позже — лет в 8-10 — в нем вполне может проснуться тяга к настоящим ужасам. Несмотря на то, что ребенок уже знаком со сказками, с помощью фантазии и выдумки помогающими пережить боль, он еще не сможет в полной мере справляться с теми переживаниями, которые ему предоставят ужастики, говорит специалист. «Настоящие фильмы ужасов привлекают ребенка в том числе и приобщением к миру взрослых, но вот только дадут ли они ему ответ на вопрос о том, что надо делать, если встретился со своим страхом, какую стратегию поведения выбрать, — это большой вопрос. И насколько верно показывать ребенку фильмы ужасов, чтобы сформировать у него устойчивость в эмоциональной сфере? У меня здесь большие сомнения», — говорит Елена Макарова.



Нонна Гришаева: «Когда я слышу о том, что детского кино у нас нет, - пожимаю плечами» Подробнее

Смотрим на психотип

Также важно понимать и то, какой психотип у ребенка. Так, если малыш добрый и чувствительный, а также умеет сопереживать и все воспринимает с трепетом (таких обычно называют людьми с «тонкой душевной организацией»), то ему будет крайне сложно смотреть и воспринимать нормально сцены с насилием, жестокостью, кровью, страшные истории и различные сцены, где стреляют. Ведь в возрасте 10 и даже 12 лет защитные механизмы психики еще не сформированы, в результате чего столь чувствительный ребенок вполне может заработать себе невроз и иные тревожные расстройства после просмотра специфического кино. У детей, не подготовленых к жестокому кинематографу, могут развиться страхи, фобии и прочие психосоматические нарушения. Причем не стоит забывать, что есть и отсроченный эффект, т. е. родители могут даже не уловить прямую причинно-следственную связь между расстройством психики у ребенка и просмотром фильма ужасов некоторое время назад.

Подросткам и детям, которые нередко отстаивают свою точку зрения с кулаками, а также не делятся своими переживаниями с близкими, тоже не рекомендуют просмотр ужастиков. Тут другая крайность: ребенок может не испугаться, а, наоборот, получить удовольствие. Проблема заключается в том, что он не умеет управлять гневом и раздражением, а в фильме ему демонстрируют не лучший вариант выхода эмоций. И в первом, и во втором случае, как утверждают психологи, просмотр фильмов ужасов противопоказан.

Как снизить градус

Если ребенок все же настаивает на просмотре такого спорного фильма, иногда лучше пойти ему на уступки. Но в такой ситуации советуют поставить фильм в присутствии взрослого, без атрибутики дополнительных ужасов, например, выключенного света в комнате. Также, как отмечают специалисты, после просмотра такого кино обязательно надо обсудить с ребенком увиденное, попросить его проанализировать и фильм в целом, и собственные ощущения от увиденного, то, какие моменты оказались наиболее страшными для него и почему, а дальше, как и в случае со сказками, детально разъяснить ребенку, что и как должно быть.

Во время обсуждения у ребенка как раз и должен снизиться уровень тревожности, на смену ощущению страха и тревоги должны прийти другие чувства. Отличным решением психологи называют возможность посмотреть так называемый фильм о фильме: это заметно развеивает страхи, укладывая в сознании ребенка, что это вымысел, только переданный не в книге, а на экране. К тому же он может узнать секреты съемок и разных сцен, из-за чего становится еще менее страшно.



Детский офтальмолог: «Компьютер безопаснее для глаз, чем смартфон» Подробнее

Польза ужастиков

Есть и альтернативное мнение, когда специалисты уверены, что от таких фильмов есть и польза. Эксперимент, проведенный в Техасском университете, показал интересные результаты. Так, например, есть люди с зависимостью от адреналина: им приходится искать ситуации, вызывающие выброс гормона. И фильмы ужасов помогают получить эту подзарядку без риска для жизни. Но единственное условие — зрители должны понимать, что все это иррационально.

Кроме того, такие фильмы называют тренировкой для нервов. Причем, согласно некоторым исследованиям, люди, которые именно так тренировали себя, более устойчивы к реальным стрессам. Ученые также считают, что просмотр фильмов ужасов помогает человеку справиться с имеющимися фобиями, т. к. он учится управлять страхами.

Вывод из всего этого следующий — детям такие фильмы лучше ограничивать, т. к. никому не дано предугадать, где и как они отзовутся. Но все остается на усмотрение родителей. В любом случае лучше всего с ребенком всегда разговаривать на тему страхов и прочих сильных эмоциональных переживаний. Это поможет ему ощущать опору и анализировать свои действия и страхи.