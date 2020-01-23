Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

Источник материала: Виртуальный Брест

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована вернувшаяся из Китая пациентка . Она жаловалась на боли в мышцах, повышение температуры до 38,5 градусов, кашель. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция. Коронавируса впоследствии у нее не нашли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.





Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. "Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно, - грипп В средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", - проинформировали в пресс-службе.

"Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов", - добавили в Минздраве.





Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. "Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки. На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту Минск. Здесь организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.