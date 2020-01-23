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Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

23.01.2020 12:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована вернувшаяся из Китая пациентка. Она жаловалась на боли в мышцах, повышение температуры до 38,5 градусов, кашель. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция. Коронавируса впоследствии у нее не нашли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. "Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно, - грипп В средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", - проинформировали в пресс-службе.

"Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов", - добавили в Минздраве.

Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. "Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки. На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту Минск. Здесь организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Что известно про новый вирус

  • Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.
  • Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.
  • Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
  • Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
  • Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.
 
Теги: Минск
 
 
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