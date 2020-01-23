У белоруски, прилетевшей из Китая, диагностирован грипп В

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня в больнице прошел консилиум, на котором выставили диагноз, подтвержденный лабораторно - грипп В, средней степени тяжести. Кроме того, дополнительно проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

Onliner.by сообщил о 21-летней минчанке Анне, которая 20 января прилетела в Беларусь из Шанхая (Китай). Когда у девушки повысилась температура до 38,5 градусов, ей вызвали скорую помощь, которая отвезла девушку в Городскую клиническую инфекционную больницу Минска.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия БОРОДУН подтвердила появившуюся информацию о гражданке Беларуси, прилетевшей из Китая, с жалобами на высокую температуру и кашель.

- Вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5°С, кашлем. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция. Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из поездки в Китай (г. Шанхай). На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов.

По информации Юлии Бородун, сегодня в больнице прошел консилиум, на котором выставили диагноз, подтвержденный лабораторно - грипп В, средней степени тяжести. Кроме того, дополнительно проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

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Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 г. информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Сообщается, что в китайской провинции Хубэй уже 17 человек стали жертвами коронавируса.