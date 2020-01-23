Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии

Учёные выяснили, что наиболее вероятным носителем нового типа коронавируса в Китае были змеи. Об этом специалисты сообщили в статье в научном журнале Journal of Medical Virology .

Эксперты сравнили пять образцов генома вируса с данными о более 200 образцах других вирусов. Оказалось, что 2019-nCoV является гибридом двух коронавирусов, один из которых находили у летучих мышей.

Также учёные пришли к выводу, что носителем нового типа вируса, скорее всего, были змеи, в частности китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт. По предположению исследователей, пресмыкающиеся заразились от летучих мышей, из-за чего и возник новый тип коронавируса. Впоследствии он попал в организм человека.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами стали 17 человек. Также случаи заболевания были зафиксированы и в других странах.