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Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии

23.01.2020 17:34 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии
pixabay.com

Учёные выяснили, что наиболее вероятным носителем нового типа коронавируса в Китае были змеи. Об этом специалисты сообщили в статье в научном журнале Journal of Medical Virology.

Эксперты сравнили пять образцов генома вируса с данными о более 200 образцах других вирусов. Оказалось, что 2019-nCoV является гибридом двух коронавирусов, один из которых находили у летучих мышей.

Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии Велика ли опасность проникновения "китайского коронавируса"в Беларусь?

Также учёные пришли к выводу, что носителем нового типа вируса, скорее всего, были змеи, в частности китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт. По предположению исследователей, пресмыкающиеся заразились от летучих мышей, из-за чего и возник новый тип коронавируса. Впоследствии он попал в организм человека.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами стали 17 человек. Также случаи заболевания были зафиксированы и в других странах.

 
 
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Носителем нового типа вируса, скорее всего, были змеи, в частности китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт.
 
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