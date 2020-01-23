|
Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии
23.01.2020 17:34 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Учёные выяснили, что наиболее вероятным носителем нового типа коронавируса в Китае были змеи. Об этом специалисты сообщили в статье в научном журнале
Эксперты сравнили пять образцов генома вируса с данными о более 200 образцах других вирусов. Оказалось, что 2019-nCoV является гибридом двух коронавирусов, один из которых находили у летучих мышей.
Также учёные пришли к выводу, что носителем нового типа вируса, скорее всего, были змеи, в частности китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт. По предположению исследователей, пресмыкающиеся заразились от летучих мышей, из-за чего и возник новый тип коронавируса. Впоследствии он попал в организм человека.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами стали 17 человек. Также случаи заболевания были зафиксированы и в других странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Носителем нового типа вируса, скорее всего, были змеи, в частности китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)