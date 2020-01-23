Немецкие врачи рассказали, в чем опасность веганства

Источник материала: Вороновская газета





Каждый год в январе британская организация «Вегануарий» призывает к веганскому месяцу — тогда мясо, рыба и молочные продукты являются табу, пишет портал «МедикФорум» . Большинство участвуют в программе по состоянию здоровья. Но каковы опасности длительной растительной диеты?

Месяц на растительной диете может благотворно сказаться на здоровье тех, кто страдает от болезней сердца, гипертонии, ожирения. Однако насчет «пожизненного» веганского плана питания, врачи не столь оптимистичны в оценках. Если хотите быть веганом на постоянной основе, вы должны знать, как это сделать без вреда для здоровья.

Недостаточная подготовка может привести к симптомам дефицита некоторых питательных веществ. Важно получить исчерпывающую информацию, прежде чем столь радикально менять свой рацион.

Веганская диета на длительный срок является спорной

веганскую диету «полезной» — она может оказывать профилактическое воздействие на сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, высокое кровяное давление, различные виды рака и ожирение. Специалисты из других стран (например, из Австралии, Канады, Португалии) согласны с этой оценкой. Однако ключевое здесь — «правильно спланированная». Американская академия питания и диетологии считает «правильно спланированную»«полезной» — она может оказывать профилактическое воздействие на сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, высокое кровяное давление, различные виды рака и ожирение. Специалисты из других стран (например, из Австралии, Канады, Португалии) согласны с этой оценкой. Однако ключевое здесь — «правильно спланированная».

«Если вы все еще хотите есть стать веганом, вам следует постоянно принимать добавку витамина B12, а также убедиться, что у вас есть достаточное количество критических питательных веществ, в частности, и при необходимости использовать обогащенные продукты и питательные препараты», — объясняют эксперты немецкого сообщества диетологов.

Веганы также должны регулярно проверять свои показатели крови. Тем не менее, для беременных женщин, кормящих матерей, детей и подростков эксперты по питанию строго рекомендуют не использовать только растительную диету.

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