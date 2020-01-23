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Немецкие врачи рассказали, в чем опасность веганства
23.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Каждый год в январе британская организация «Вегануарий» призывает к веганскому месяцу — тогда мясо, рыба и молочные продукты являются табу, пишет портал
Месяц на растительной диете может благотворно сказаться на здоровье тех, кто страдает от болезней сердца, гипертонии, ожирения. Однако насчет «пожизненного» веганского плана питания, врачи не столь оптимистичны в оценках. Если хотите быть веганом на постоянной основе, вы должны знать, как это сделать без вреда для здоровья.
Недостаточная подготовка может привести к симптомам дефицита некоторых питательных веществ. Важно получить исчерпывающую информацию, прежде чем столь радикально менять свой рацион.
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«Если вы все еще хотите есть стать веганом, вам следует постоянно принимать добавку витамина B12, а также убедиться, что у вас есть достаточное количество критических питательных веществ, в частности, и при необходимости использовать обогащенные продукты и питательные препараты», — объясняют эксперты немецкого сообщества диетологов.
Веганы также должны регулярно проверять свои показатели крови. Тем не менее, для беременных женщин, кормящих матерей, детей и подростков эксперты по питанию строго рекомендуют не использовать только растительную диету.
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Каждый год в январе британская организация «Вегануарий» призывает к веганскому месяцу — тогда мясо, рыба и молочные продукты являются табу, пишет...
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