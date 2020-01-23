ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкие врачи рассказали, в чем опасность веганства

23.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Немецкие врачи рассказали, в чем опасность веганства

Каждый год в январе британская организация «Вегануарий» призывает к веганскому месяцу — тогда мясо, рыба и молочные продукты являются табу, пишет портал «МедикФорум». Большинство участвуют  в программе по состоянию здоровья. Но каковы опасности длительной растительной диеты?

Месяц на растительной диете может благотворно сказаться на здоровье тех, кто страдает от болезней сердца, гипертонии, ожирения. Однако насчет «пожизненного» веганского плана питания, врачи не столь оптимистичны в оценках. Если хотите быть веганом на постоянной основе, вы должны знать, как это сделать без вреда для здоровья.

Недостаточная подготовка может привести к симптомам дефицита некоторых питательных веществ. Важно получить исчерпывающую информацию, прежде чем столь радикально менять свой рацион.
 
Веганская диета на длительный срок является спорной
 
Американская академия питания и диетологии считает «правильно спланированную» веганскую диету «полезной» — она может оказывать профилактическое воздействие на сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа, высокое кровяное давление, различные виды рака и ожирение. Специалисты из других стран (например, из Австралии, Канады, Португалии) согласны с этой оценкой. Однако ключевое здесь — «правильно спланированная».
 

«Если вы все еще хотите есть стать веганом, вам следует постоянно принимать добавку витамина B12, а также убедиться, что у вас есть достаточное количество критических питательных веществ, в частности, и при необходимости использовать обогащенные продукты и питательные препараты», — объясняют эксперты немецкого сообщества диетологов.

Веганы также должны регулярно проверять свои показатели крови. Тем не менее, для беременных женщин, кормящих матерей, детей и подростков эксперты по питанию строго рекомендуют не использовать только растительную диету.

www.medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год в январе британская организация «Вегануарий» призывает к веганскому месяцу — тогда мясо, рыба и молочные продукты являются табу, пишет...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика