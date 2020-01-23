Маска спасет? Как не заразиться коронавирусом при поездке в Китай

Источник материала: Аргументы и факты

Коронавирус в Китае — одна из самых актуальных тем в медиапространстве. И это неудивительно, ведь официально число заразившихся уже почти дошло до цифры 300, и есть погибшие от осложнений, развившихся на фоне ОРВИ, которую спровоцировал данный вирус. Кроме того, разговоры о том, что первые случаи заражения за пределами одного из городов КНР, Уханя, уже начали курсировать в СМИ: так, сообщается о том, что были зафиксированы заболевшие в Таиланде, Японии и даже США.

Методов защиты от нового вируса не так и много — вакцины от него пока не существует. На данный момент ответственные институты и предприятия в разных странах как раз заняты разработкой новой прививки. Пока же для всех выезжающих в Китай предлагаются простые, но действенные методы профилактики, которые позволят предотвратить заражение. Свои советы опубликовал Роспотребнадзор.

Профилактические меры

На данный момент, как отмечается в сообщении ведомства, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу России. Постоянно ведется мониторинг за эпидемиологической обстановкой, весь медицинский персонал, особенно тот, что сосредоточен в непосредственной близости к потенциальному источнику заражения, проинструктирован и получил необходимые указания по новому типу вируса. Все медицинские организации готовы к приему больных, которые прибыли из неблагополучных территорий, также обсуждаются вопросы на тему обеспечения необходимой изоляции заразившихся, что позволит не допустить развития эпидемии на территории страны.

По данным официальной статистики, более полутора миллионов граждан КНР каждый год приезжает в Россию. И примерно столько же россиян с разными целями отправляются в Поднебесную. Естественно, что вопросы личной безопасности для наших соотечественников крайне важны. Тем более что меры профилактики достаточно просты.

Итак, в первую очередь следует изучить эпидемиологическую ситуацию в районе, куда вы собираетесь поехать. Если есть возможность, стоит исключить поездки в опасные в плане распространения инфекции места.

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Также в числе мер профилактики называют:

отказ от посещения рынков в Китае, где могут продаваться животные и морепродукты;

отказ от посещения зоопарков и культурно-массовых мероприятий с привлечением животных.

Такие запреты связаны с тем, что коронавирус может поражать и животных — кошек, собак, летучих мышей и т. д. Тем более что пока еще достоверно не известен природный резервуар современной эпидемии в Китае.

Кроме того, специалисты рекомендуют внимательнее отнестись к тому, что вы едите и пьете. Так, стоит выбирать исключительно бутилированную воду — очищенную и проверенную, а питаться только той пищей, что прошла термообработку. Последнее требование связано с тем, что варка или жарка убивают вирусы, неустойчивые к высоким температурам.

Непосредственно на месте необходимо использовать защитные маски для лица с обязательным соблюдением правил их носки. Это значит, что менять их следует каждые 2 часа, можно и чаще.

Обязательным условием в списке профилактических мероприятий называют личную гигиену, говоря простым языком — банальное мытье рук. Это делать нужно как можно чаще — после посещения улицы, мест массового скопления людей, после уборной и т. д. Многие вирусы из категории респираторных способны жить некоторое время вне живого организма на поверхностях. Поэтому подхватить их можно, просто подержавшись за поручень. Никакого особенного мыла не требуется — подойдет самое обычное. Мыть руки также следует по правилам: тщательно промывайте их и проводите процедуру очищения не менее пары минут.

Врачи нередко добавляют к этим рекомендациям совет больше пить. Ведь вода помогает смывать вирусы с оболочек и слизистых, способствует насыщению организма влагой и снимает проявления интоксикации, если заражение уже произошло.

При раннем планировании поездки в потенциально опасные по заражению вирусом стоит заняться и своим иммунитетом. Прием витаминов, закаливание, здоровый образ жизни — все это поможет сделать тело выносливее, а иммунитет крепче.

Инфицирование произошло

Если же вы все же почувствовали первые признаки недомогания при посещении КНР или после приезда домой оттуда, не стоит паниковать. При своевременном лечении инфекция пройдет по стандартному для любого ОРВИ сценарию. В среднем больничный длится около 5-7 дней. Главное — избежать осложнений. Поэтому при появлении подозрений на инфицирование коронавирусом следует сразу же обратиться в лечебные учреждения — либо в Китае, либо в России, если болезнь появилась по приезде. В обязательном порядке следует предупредить врачей о том, что вы были в зоне риска.

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К числу настораживающих симптомов относят:

слабость, на фоне которой общее состояние не сильно нарушено;

увеличение лимфоузлов;

боли в горле при глотании;

першение и кашель;

наличие белого налета на языке;

заложенность носа;

слизистые выделения, которые поначалу светлые и водянистые, но через день-другой становятся более вязкими и густыми.

Увеличение температуры может быть незначительным, а может достигать и достаточно высоких отметок. В любом случае необходима консультация специалиста, который назначит противовирусную и симптоматическую терапию.