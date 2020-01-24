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Средняя продолжительность жизни белорусов должна достичь 80 лет
24.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Средняя продолжительность жизни белорусов к 2030-му году должна достичь 80 лет. Проект национальной стратегии «Достойное долголетие» презентовали в Министерстве труда и социальной защиты.
Среди предложений – новые технологии для сохранения здоровья, привлечение пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, школы активного долголетия. Пенсионерам даже предложат освоить IT. Ставка – и на образовании, причем не только пожилых, но и людей предпенсионного возраста, которым сложно конкурировать на рынке труда.
Сейчас в стране более 15% граждан
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Средняя продолжительность жизни белорусов к 2030-му году должна достичь 80 лет. Проект национальной стратегии «Достойное долголетие» презентовали в Министерстве...
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