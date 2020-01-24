Профилактика гриппа и ОРЗ. Основные комментарии специалистов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — группа заболеваний, которые вызываются множеством возбудителей (вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синтициальный вирус, аденовирус, метапневмовирус и т.д.), передаются воздушно-капельным путем и характеризуются острым поражением дыхательной системы человека. Наиболее часто встречающиеся симптомы ОРВИ: покраснение слизистых ротоглотки, першение или боли в горле, особенно при глотании, насморк или заложенность носа, осиплость голоса, кашель, чихание, повышение температуры чаще до небольших значений (не выше 38 °С).

Из всех острых респираторных вирусных инфекций выделяется грипп.

Грипп — острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом гриппа, характеризующаяся высокой температурой (38 — 40 °С), выраженной общей интоксикацией и поражением дыхательных путей чаще в форме трахеита.

Инкубационный период (т.е. время от момента заражения до появления первых признаков заболевания) при сезонном гриппе составляет от 12 до 48 ч., при высокопатогенном варианте удлиняясь до 5 — 7 дней. Для гриппа характерно острое начало заболевания с озноба, повышения температуры до максимальных значений уже в первые сутки болезни и общих явлений интоксикации (выраженной слабости, разбитости, головной боли в лобных областях, ломоты в мышцах, костях, суставах, боли в глазных яблоках, светобоязни, слезотечения и т.д.), заложенности носа или слабо выраженного насморка, першения в горле, мучительного сухого кашля, саднящих болей за грудиной и по ходу трахеи, осиплого голоса. У большинства больных гриппом полное выздоровление наступает через 7 — 10 дней. Однако имеется группа людей, склонных к осложнениям, они и составляют группу риска по тяжелому течению ОРВИ и гриппа. Это дети до 1 года, все лица старше 65 лет, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с иммунодефицитными состояниями, с сахарным диабетом. Им надо незамедлительно обращаться к специалистам при появлении первых симптомов гриппа. Большинство больных гриппом, не относящихся к группе риска, с легким и среднетяжелым не осложненным течением заболеванием могут лечиться амбулаторно. При этом лечение включает в себя назначение полупостельного режима, полноценного питания и обильного питья (до 1,5 — 2,0 л жидкости в сутки), а также парацетамола и других жаропонижающих (ибупрофена, ибуклина, нимесулида, комбинированных жаропонижающих препаратов терафлю, гриппомикс и других) в стандартных дозировках. Как правило, у здоровых ранее взрослых и детей жаропонижающие назначаются при температуре выше 38 °С (более низкую температуру снижать не рекомендуется, ведь это проявление защитной реакции организма на внедрение возбудителя). Родителям следует помнить, что для детей до 18 лет на фоне любой острой респираторной вирусной инфекции противопоказано применение аспирина! Симптоматическую терапию ринита, фарингита, трахеита проводят с использованием сосудосуживающих или растительных капель в нос, противокашлевых средств и средств, разжижающих мокроту, полосканием зева отварами ромашки, шалфея, календулы, растворами фурациллина, орасепта и другие. Включают и противовирусную терапию (в настоящее время высокую клиническую эффективность сохраняют только ингибиторы нейраминидазы — озельтамивир (таимифлю, флустоп), занамивир-риленза). Противовирусную терапию назначает только врач в индивидуальной дозе в зависимости от клинической картины и тяжести заболевания. Наиболее эффективно лечение до 72 часов от начала заболевания.

При наличии в семье больных ОРВИ и гриппом нужно помнить и о принципах профилактики: изоляции заболевшего в отдельной комнате, ношении дома масок, соблюдении правил личной гигиены, регулярном проветривании комнат и влажной уборке, ограничении визитов других людей к больному.

Выделяют неспецифические и специфические методы профилактики. К первым из них относятся общепринятые гигиенические меры для ограничения распространения респираторных вирусных инфекций и профилактики заражения. Необходимо избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у них наблюдается жар (температура) и кашель. На период эпидемии избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в них. Старайтесь не прикасаться ко рту и носу. Соблюдайте гигиену рук — регулярно мойте руки водой с мылом. Как можно чаще проветривайте помещение. Используйте защитные маски при контакте с больным человеком. Придерживайтесь здорового образа жизни (полноценный сон, рациональное питание, физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе).

Одним из наиболее эффективных методов специфической профилактики является вакцинация. Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцинация является основой профилактики гриппа, так как она снижает распространение болезни и смертность, в 3-4 раза дешевле, чем затраты на лечение гриппа и его осложнений, может значительно сократить временную нетрудоспособность, доступна, эффективна и безопасна для взрослых, детей с 6-месячного возраста, беременных женщин. В настоящее время в Республике Беларусь существует несколько типов противогриппозных вакцин (живая интраназальная, «Гриппол+», «Вакси-грипп»). Эти вакцины есть в нашем районе. В первую очередь должны вакцинироваться пациенты группы риска по тяжелому течению гриппа, женщины во 2-м и 3-м триместрах беременности, дети, медицинские работники и работники социальных сервисов. Иммунитет нарабатывается в течение 2 недель после введения вакцины. Прививку можно получить в прививочном кабинете (кабинет № 17) районной поликлиники.

Следует помнить известный всем принцип, что заболевание лучше предотвратить, чем его лечить.

Другим вариантом специфической профилактики гриппа является использование средств с противовирусной активностью (оксолиновая мазь, арпетол, озельтамавир и другие). Не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу.

Ваше здоровье — в ваших руках, а раннее обращение к специалисту — залог его сохранения.

Антонина Кирножицкая, врач-инфекционист,

Валентин Ивашкевич,

врач-валеолог

Несвижской ЦРБ.