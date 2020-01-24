Может ли тот самый коронавирус передаваться через посылки (из Китая, например)?

Источник материала: Виртуальный Брест

Подавляющее большинство белорусов редко бывали или планировали побывать в Ухане или любом другом китайском городе. Тем не менее с Китаем среднестатистический белорус тесно связан ниточками посылок, которые тянутся из Поднебесной в белорусские почтовые отделения. Стоит ли бояться посылок из Китая? Могут ли посылки в принципе являться переносчиками вирусов? Отвечаем на беспокойство наших читателей.





Нет. Вирус не может прилететь к вам в посылке. Дело в том, что они не могут подолгу выживать (хотя «жизнь» слово и слабо применимо к вирусам) вне клетки живого организма. Они не могут размножаться вне клетки. У них нет клеточного строения, собственного обмена веществ, а потому клетка-хозяин для них крайне важна.

— Посылки из Китая путешествуют несколько недель, вирус просто не может выживать так долго. Время его выживания в первую очередь зависит от условий: влажность, освещенность, тип поверхности. В случае с нынешним вирусом — это вопрос нескольких часов, даже не нескольких дней, — отмечает эпидемиолог Зоран Радованович в комментарии сербскому изданию Telegraf. Это подтверждают и его российские коллеги.

При этом, чтобы успокоить адресатов, China Post пообещала подвергнуть вторичной дезинфекции все посылки, проходящие через Ухань.

Никаких особых предписаний по работе с посылками из Китая не поступало ни в «Белпочту», ни в «Почту России». Усиленной проверке по-прежнему подвергаются путешественники, которые и являются главными переносчиками инфекции. Ведь речь идет о респираторной форме передачи.

Тем не менее, в соцсетях нарастает тревога относительно посылок. Пользователи интернета множат сообщения о том, что в посылках может прятаться вирус. По их же логике зараженным должен был быть и багаж пассажиров из Китая, которые были остановлены в аэропортах различных стран с подтвержденной инфекцией. Но там проверяют лишь пищевую животную продукцию, не прошедшую термическую обработку и находящуюся без заводской упаковки.



