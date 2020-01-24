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Этот «страшный» коронавирус. Чем он так опасен и как проявляется?
24.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Диагнозом «коронавирус» выпуски новостей пугают чуть ли не ежедневно. Что это за напасть, с которой уже столкнулись страны Азии, и почему ВОЗ считает данный вид вируса биологически опасным? Разбираемся, что это такое и как его распознать.
Почему «коронавирус»?
Интересное название «коронавирус» данный вид вируса получил благодаря своей форме. Изучая его под микроскопами, ученые-медики обратили внимание, что по форме он похож на корону. Отсюда и название.
Откуда он взялся?
Ранее было принято считать, что
В среду, 22 января, ВОЗ собирается на экстренное заседание для обсуждения степени опасности коронавируса и возможностей защиты от него. Не исключено, что будет принято решение о разработке особой вакцины против этого вида вируса. Правда, это может занять не менее полугода, а вирус циркулирует и распространяется уже сегодня.
Как проявляется коронавирус?
По своей сути проявления коронавируса очень похожи на любое острое вирусное заболевание или, скажем, грипп. Он сопровождается лихорадкой и затруднениями дыхания. Очень похож на пневмонию, его сравнивают с «атипичной пневмонией», вспышки которой были зафиксированы несколько лет назад в том же Китае. Тогда смертность от опасного вируса составила 10%.
Помимо лихорадки и затруднения дыхания, у заболевшего могут появляться кашель, вялость и снижение активности, потеря аппетита и ухудшение общего состояния. А на рентгенограмме заметны изменения в легких. В некоторых случаях, он также может маскироваться под кишечный грипп – с диареей и рвотой.
Как вылечить коронавирус?
Определенного лечения, направленного на данный вид вируса, не существует. Поэтому лечат его симптоматически – снижают температуру, облегчают дыхание, поддерживают организм сопутствующими процедурами и медпрепаратами.
Как защититься?
Как от всех вирусов,
Отправляясь в поездку, стоит употреблять только бутилированную воду и хорошо термически обработанную пищу.
А при первых признаках заболевания стоит немедленно обратиться к врачу для постановки точного диагноза.
… А также домашние животные
Коронавирус опасен не только для человека, но и для животных – скота и домашних питомцев. Кошки и собаки, к слову, способны адаптироваться к нему, и выздоравливают без лишнего вмешательства. Однако у 10% животных наблюдается тяжелое проявление болезни (с температурой, похудением, параличами и смертельным исходом).
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Диагнозом «коронавирус» выпуски новостей пугают чуть ли не ежедневно. Что это за напасть, с которой уже столкнулись страны Азии, и почему ВОЗ считает данный вид...
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