Этот «страшный» коронавирус. Чем он так опасен и как проявляется?

Источник материала: Вороновская газета





Диагнозом «коронавирус» выпуски новостей пугают чуть ли не ежедневно. Что это за напасть, с которой уже столкнулись страны Азии, и почему ВОЗ считает данный вид вируса биологически опасным? Разбираемся, что это такое и как его распознать.

Почему «коронавирус»?

Интересное название «коронавирус» данный вид вируса получил благодаря своей форме. Изучая его под микроскопами, ученые-медики обратили внимание, что по форме он похож на корону. Отсюда и название.

Откуда он взялся?

Ранее было принято считать, что коронавирус передается лишь от животных, и только при употреблении некачественного, плохо обработанного мяса или сырой рыбы может возникнуть опасность для человека. Однако особая опасность коронавируса-2020 заключается в том, что он начал передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Объяснить, как и почему возник такой путь передачи вируса, ученые пока не могут. Как и найти адекватное эффективное лечение.

В среду, 22 января, ВОЗ собирается на экстренное заседание для обсуждения степени опасности коронавируса и возможностей защиты от него. Не исключено, что будет принято решение о разработке особой вакцины против этого вида вируса. Правда, это может занять не менее полугода, а вирус циркулирует и распространяется уже сегодня.

Как проявляется коронавирус?

По своей сути проявления коронавируса очень похожи на любое острое вирусное заболевание или, скажем, грипп. Он сопровождается лихорадкой и затруднениями дыхания. Очень похож на пневмонию, его сравнивают с «атипичной пневмонией», вспышки которой были зафиксированы несколько лет назад в том же Китае. Тогда смертность от опасного вируса составила 10%.

Помимо лихорадки и затруднения дыхания, у заболевшего могут появляться кашель, вялость и снижение активности, потеря аппетита и ухудшение общего состояния. А на рентгенограмме заметны изменения в легких. В некоторых случаях, он также может маскироваться под кишечный грипп – с диареей и рвотой.

Как вылечить коронавирус?

Определенного лечения, направленного на данный вид вируса, не существует. Поэтому лечат его симптоматически – снижают температуру, облегчают дыхание, поддерживают организм сопутствующими процедурами и медпрепаратами.

Как защититься?

Как от всех вирусов, стопроцентной защиты от коронавируса не существует. Он передается воздушно-капельным путем и может быстро распространяться. Чтобы не заразиться, медики советуют реже посещать места массового скопления людей, чаще мыть руки, носить маски для защиты органов дыхания, а также отказаться от походов в зоопарки и на рынки, где продается мясо. Дело в том, что животные также могут быть заражены коронавирусом.

Отправляясь в поездку, стоит употреблять только бутилированную воду и хорошо термически обработанную пищу.

А при первых признаках заболевания стоит немедленно обратиться к врачу для постановки точного диагноза.

… А также домашние животные

Коронавирус опасен не только для человека, но и для животных – скота и домашних питомцев. Кошки и собаки, к слову, способны адаптироваться к нему, и выздоравливают без лишнего вмешательства. Однако у 10% животных наблюдается тяжелое проявление болезни (с температурой, похудением, параличами и смертельным исходом).

interfax.by