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Как грипп, но страшнее? Ответы вирусолога на главные вопросы о коронавирусе

24.01.2020 09:53 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как грипп, но страшнее? Ответы вирусолога на главные вопросы о коронавирусе
Cheng Min / www.globallookpress.com

В мире нарастает паника по поводу нового опасного коронавируса из Китая, уже унесшего жизни людей. 

Как спасаться от новой угрозы и что из себя представляет новый враг? На вопросы "АиФ" ответил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета профессор Александр Лукашев.

Юлия Борта, "АиФ": — Откуда новый вирус вообще взялся?

Александр Лукашев: — Семейство коронавирусов, к которым относится и новый коронавирус, хорошо известно. Есть среди них те, что вызывают легкую простуду. А есть смертельно опасный вирус атипичной пневмонии, который примерно таким же путем перешел к человеку от летучих мышей и вызвал вспышку атипичной пневмонии по всему миру в 2002 году. Тогда погибли почти тысяча человек.

Появление нового вируса для ученых было абсолютно ожидаемым событием. Никто не знал, когда точно это произойдет и какой конкретно это будет вирус, но в том, что это случится, была уверенность стопроцентная. Новые вирусы появляются регулярно. За начало XXI века появился уже почти десяток новых вирусов.

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— Насколько новый коронавирус опасен?

— Сами китайцы ему присвоили уровень опасности «В». Максимальный уровень опасности «А» имеют такие инфекции, как оспа, чума. Тем не менее ситуация достаточно серьезная, потому что китайцы уже закрыли для въезда и выезда два города. Такого не было за последние годы. Возможно, они перестраховываются, но всё равно считают ситуацию достаточно опасной.

— Почему из Китая? Сначала атипичная пневмония, теперь новый коронавирус оттуда же.

— Играют роль два фактора: экзотические пищевые привычки и высокая плотность населения в Китае. Вирус атипичной пневмонии передался человеку от летучих мышей, предположительно, через цивету, животное вроде кошки, которое в Китае едят. Источником нового коронавируса стал рынок морепродуктов. Он, по всей видимости, передался человеку от какого-то экзотического животного. В России, Европе их не едят.

Если бы такая передача вируса произошла, например, в африканской деревне, вирус оттуда, может быть, никогда бы и не вышел. А это случилось в 11-миллионном Ухане, провинциальном китайском городе размером почти с Москву, поэтому последствия более серьёзные.

Как грипп, но страшнее? Ответы вирусолога на главные вопросы о коронавирусе
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— Как заражаются коронавирусом?

— Вирус передается респираторным путем, возможно, также контактным путем. То есть через руки, чихание, кашель.

— Как протекает заболевание?

— Примерно как тяжелый грипп. Никаких специфических симптомов нет. Они похожи на проявления обычной простуды, причем могут быть даже не очень выраженными.

— Вспышка инфекции в Китае возникла на рынке морепродуктов. Есть их теперь опасно?

— Вероятно, нет. Первоначально передача вируса произошла, скорее всего, при разделывании экзотических животных, змей, при контакте с кровью, мясом. Так вирус передался от животного к человеку, это было единичное событие. А дальше уже вирус стал передаваться от человека к человеку респираторным путем.

— Есть ли профилактика?

— Вероятность заражения можно снизить, если избегать массовых скоплений людей, применять медицинские маски, мыть руки с мылом после посещения общественных мест. Конечно, ни одна из этих мер не защитит на 100%, но они значительно снизят риск. Можно рекомендовать воздержаться от поездок в Китай. А если поездка крайне необходима, то стоит очень внимательно подходить к появлению симптомов инфекционного заболевания: высокой температуры, кашля, затруднённого дыхания. И вовремя обращаться к врачу.

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— Есть ли лекарства, предотвращающие заражение?

— Нет. Ровно так же, как ничего не существует против обычной простуды. Есть противовирусные средства против гриппа, но они не будут эффективны против коронавируса.

— Вылечить коронавирус можно? Или тут как повезет: он пройдёт сам либо убьет?

— Специфического лечения нет. Но в тяжелых случаях вероятность благоприятного исхода повышается, если проводятся общие лечебные мероприятия в стационаре.

— Можно ли создать вакцину против коронавируса?

— Конечно, такие работы в России уже начались. Но надо понимать, что на это потребуется время.

— Каковы шансы появления вируса в России?

— Все шансы. Нет никаких причин, почему бы новому коронавирусу не появиться в России, если он уже проник в США, Японию, Корею. Другое дело, что у нас не такая высокая интенсивность путешествий в Китай. Кроме того, в России предпринимаются активные меры по предотвращению распространения коронавируса в случае его появления. Пока причин для паники нет. Другое дело, если вы летали в Китай, особенно в Ухань, где возникла инфекция, и у вас появились признаки простуды, тогда причины для беспокойства есть. Следует обратиться к инфекционисту.

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— Как врачи смогут понять, что у человека не грипп, а коронавирус?

— В России уже есть тест-системы для определения вируса 2019-nCoV. Он выявляется на основе анализа биологических жидкостей, и через несколько часов становится понятно, чем болен человек.

— Можно ли как-то сейчас поддержать иммунитет, чтобы снизить шансы заболеть?

— У современных людей иммунитет больше всего страдает от стрессов. Можно посоветовать избегать стрессов, соблюдать нормальный режим дня, отдыха, чтобы не подрывать защитные силы организма. А вот принимать разные средства с непонятной эффективностью вряд ли стоит.

 
 
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О том, что новый вирус появится, ученые знали. Но какой конкретно и где именно, предсказать невозможно.
 
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