ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к принятию мер из-за коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали всем странам быть готовыми принять меры в связи с новым коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

Об этом говорилось на заседании, посвященном заболеванию.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну, – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. – Все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию».

Как грипп, но страшнее? Ответы вирусолога на главные вопросы о коронавирусе Подробнее

В числе таких мер специалисты ВОЗ перечислили активный эпиднадзор, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, и предоставление полных данных в организацию.