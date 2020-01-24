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ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к принятию мер из-за коронавируса

24.01.2020 15:30 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к принятию мер из-за коронавируса
pixabay.com

Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали всем странам быть готовыми принять меры в связи с новым коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

Об этом говорилось на заседании, посвященном заболеванию.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну, – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. – Все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию».

ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к принятию мер из-за коронавируса
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В числе таких мер специалисты ВОЗ перечислили активный эпиднадзор, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, и предоставление полных данных в организацию.

 
 
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pixabay.com Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали всем странам быть...
 
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