НАРКОТИКИ. Точка невозврата

Источник материала: Вороновская газета





Летом минувшего года Глава государства подписал Закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Корректировка УК дала возможность судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения.

Из истории вопроса

В 2014 году в Беларуси был подписан Декрет №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Документ принимался в условиях обострения проблемы употребления и сбыта из-за появления спайсов и стал жестким и эффективным ответом на такие преступления. С 1 января 2015 года в Беларуси возрастной порог ответственности за наркопреступления начинается с 14 лет, максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков увеличен с 15 до 25 лет.

Благодаря принятым мерам число зарегистрированных наркопре-ступлений с 2014 года по 2018 год сократилось в 1,5 раза, а совершенных несовершеннолетними либо с их участием — почти в 5 раз (с 466 до 97). Как сообщает Министерство информации Республики Беларусь, в 2015-2019 годах по уведомлению МВД были приняты решения об ограничении доступа к 558 информационным ресурсам в сети Интернет за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств.

В минувшем году парламент Беларуси проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи. Если раньше за оборот с целью сбыта грозило от 5 до 8 лет, то сейчас — от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, до изменений наказывали лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Теперь нижний порог определен в 6 лет.

Уголовная ответственность за совершение незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами и связанных с ними правонарушений предусмотрена также статьями 327, 328 1, 328 2, 329, 330-332 УК.

Преступления зафиксированы, нарушители наказаны

Капитан милиции Сергей Кугелевич, старший оперупол-номоченный группы по наркокон-тролю и противодействию торговли людьми Вороновского РОВД:

— На территории Вороновского района ежегодно регистрируются преступления в сфере наркоконтроля. Так, в минувшем году зарегистрировано пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, три из них совершены на территории пункта пропуска «Бенякони 1», где были задержаны граждане Литвы, Российской Федерации и Республики Беларусь, которые незаконно ввозили в страну запрещенные вещества (кокаин, амфетамин и марихуану).







В рамках специальной программы «МАК» к административной ответственности за выращивание мака привлечено девять жителей района. Двое лидчан были задержаны в аг. Жирмуны, у них изъято свыше 4 кг наркотического средства маковой соломы, по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 (незаконное хранение наркотических средств) и ч. 3 ст. 327 (хищение наркотических средств) УК.

Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, не зарегистрировано, однако в 2015-2016 годах такие факты были — к уголовной ответственности за сбыт спайса и марихуанны привлечены двое несовершеннолетних, осуждены к 9-10 годам лишения свободы.

На данный момент на учете врача нарколога в УЗ «Вороновской ЦРБ» состоит два лица, которые допускают употребление летучих растворителей (токсикоманы), наркоманов не числится. Дополнительно выявлено четыре правонарушения, предусмотренные ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь (незаконное хранение некурительных табачных изделий — насвай и снюсс).

Не просто цифры

Около 275 млн человек употребляли наркотики хотя бы один раз, констатирует Всемирный доклад ООН о наркотиках 2018 года.

человек употребляли наркотики хотя бы один раз, констатирует Всемирный доклад ООН о наркотиках 2018 года. Около 450 тыс. человек ежегодно умирает из-за употребления наркотиков. Это почти вдвое больше числа жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

человек ежегодно умирает из-за употребления наркотиков. Это почти вдвое больше числа жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. От 5 до 17 человек вовлекает в употребление наркотических средств наркоман в течение своей жизни.

человек вовлекает в употребление наркотических средств наркоман в течение своей жизни. Официальное количество наркозависимых, известных органам здравоохранения Беларуси, составляет практически 12 000 человек, а реальное их число — более 88 000 .

наркозависимых, известных органам здравоохранения Беларуси, составляет практически человек, а реальное их число — более . 70,7% лиц , совершивших в 2018 году незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, — не работающие и не учащиеся.

, совершивших в 2018 году незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, — не работающие и не учащиеся. Более 600 веществ включено в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси.







Мотивы потребляющих наркотики

► удовлетворение любопытства — это причина для 75% впервые попробовавших наркотические вещества;

► подражание (почти 1/3 подростков);

► веяние «моды»;

► крушение идеалов и духовно-нравственных ориентиров.

Плачевные последствия

Для лиц, употребляющих наркотики, характерна высокая смертность в трудоспособном возрасте.

Девять из десяти наркоманов практически неизлечимы. Многие из них не доживают до 40 лет.

Помимо смертельных и несчастных случаев в остром психотическом состоянии, следует назвать самоубийства как результат депрессии, дисфории. Риск самоубийства возрастает при алкоголизме в 200 раз, при наркомании — в 350 раз. Длительность жизни наркозависимого человека — ориентировочно 10-15 лет.

Тяжелейшим социальным следствием наркотизации являйся рост преступности в обществе и ухудшение состояния здоровья населения в целом.







Развеем заблуждения

Врач-психиатр-нарколог Вороновской центральной районной больницы Ирина Андрос прокомментировала распространенные мифы о наркотиках.

Миф №1. Наркотики делятся на легкие и тяжелые.

По происхождению наркотики делятся на растительные, полусинте-тические и синтетические. Очень опасно заблуждение, что так называемые «легкие» наркотики безвредны для здоровья. Последствия для организма — разрушение личности, внутренних органов, жизни.

Миф №2. Наркомания не болезнь.

Медициной давно доказано, что это именно болезнь, причем одна из тяжелейших. Привыкание возникает на биохимическом уровне и ведет к нарушению работы внутренних органов, после чего наступает физическое и психическое истощение. И никакая «железная» сила воли не может противостоять наркозависимости. Спасти от гибели может только специализированное длительное лечение.

Миф №3. От одного раза ничего страшного не произойдет.

Первая доза тоже может оказаться смертельной.

Миф №4. Наркотики помогают решать проблемы.

У наркомана притупляется чувство реальности, но это лишь на короткое время.

Миф №5. «Я знаю грань, когда надо остановиться».

Так думают многие начинающие наркоманы, но это самообман. Как правило, осознание своего плачевного состояния приходит слишком поздно.

Миф №6. Наркоман может прожить очень долго.

Наркоман старше 40 лет — большая редкость. К тому же, за время своего употребления многие из них приобретают всевозможные заболевания (ВИЧ, гепатиты и др.).

Миф №7. Курить травку не означает быть наркоманом.

Грань между курением конопли и употреблением инъекционных наркотиков очень хрупкая. Со временем только курения становится недостаточно, человек начинает пробовать что-то «потяжелее», а это приводит к еще большей зависимости.







Где зависимые люди могут получить помощь?

Наркологическая помощь в Вороновском районе оказывается в наркологическом кабинете райполиклиники, информацию можно получить по телефону 4-46-27.

В Гродно работает областной клинический центр «Психиатрия-наркология», где можно получить в том числе стационарную помощь — то есть купировать состояние отмены наркотиков либо пройти 27-дневный курс реабилитации. Телефоны центра: регистратура — 8 (0152) 75-67-54, отделение неотложной наркологии — 75-67-62, отделение реабилитации наркозависимых — 75-74-62. А круглосуточную психологическую помощь в трудной жизненной ситуации можно получить по короткому номеру 170, помощь оказывается анонимно, звонок со стационарного телефона бесплатный.

На основании государственных социальных стандартов наркологическая помощь является бесплатной. Для лиц, обратившихся в организацию здравоохранения добровольно, предусмотрено анонимное лечение без постановки на наркологический учет.

Галина ШЛЕМПО.