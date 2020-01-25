Успеть за 15 минут… О плюсах и минусах работы на «скорой» в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В прошлом году брестчане вызывали «скорую помощь» 106 тысяч раз. «Скорая»…Ожидайте, ваш вызов принят»…





Телефоны на «скорой» не умолкают никогда, на мониторах то и дело обновляются адреса, по которым выехали медики, на большом экране диспетчер-эвакуатор Елена Палюшик перенаправляет бригаду на новый вызов, как только та закончила работу. И сразу же в режиме онлайн она отслеживает маршрут следующей бригады, выехавшей в частный сектор. Чтобы не терять драгоценное время, диспетчер подсказывает короткий путь.

– Город активно строится, расширяется и уплотняется – сейчас сложнее работать водителям, наша задача – помочь, – говорит Елена Палюшик, не отрывая взгляд от карты с маячками. – Бывает, что люди вызвали «скорую помощь», волнуются и перезванивают, уточняют, когда приедут медики. Чтобы не дергать каждый раз бригаду, я смотрю у себя на мониторе, где находится машина, и успокаиваю, что помощь близко.





В службе скорой медицинской помощи Бреста работают 476 человек. В Бресте находятся 4 подстанции: «Восток», «Центральная», «Речица» и новая «Юго-Запад» на улице Суворова. Пятый пост функционирует в Домачево.

– Для областного центра это оптимальное расположение, проблем с доездом нет, – рассказывает Zarya.by главный врач станции скорой медицинской помощи г. Бреста Валентина Пашкевич. – Норматив в городе – до 15 минут, в сельской местности – до 30 минут с момента передачи вызова бригаде. Конечно, если есть возможность, то приезжаем еще раньше. Стараемся, но все же мы – не боги…





Один выезд бригады скорой медицинской помощи на сегодняшний день стоит 70 рублей. Сюда входят транспортные затраты и техническое обслуживание автомобиля, стоимость медикаментов, использование и амортизация аппаратуры, оплата труда медработников. Эта сумма формируется каждые три месяца, меняется, как правило, в большую сторону. Причины очевидны. Хоть и небольшими темпами, но растет зарплата, повышаются цены на медикаменты, дорожают топливо и обслуживание машин.

– Нельзя не отметить, что люди по-другому стали относиться к нашей службе и медработникам, нет такого эгоизма, как раньше, – продолжает Валентина Васильевна. – Многие более серьезно задумываются о необходимости вызывать «скорую». За этот год колоссально уменьшилось количество вызовов. Тут можно отметить и нашу работу, и средств массовой информации. Однако все равно не лишним будет напомнить, что, выехав на необоснованный вызов, помощь может не успеть к тому, кто в ней действительно нуждается. К слову, в прошлом году «скорую» брестчане вызывали 106 тысяч раз, а в позапрошлом – 130 тысяч, разница в показателях огромная, тенденция нас радует.

9 января 2019 года на станции скорой помощи Бреста был создан консультативный пост, ранее эту работу выполняли диспетчеры и руководитель смены.

– Здесь работают высококвалифицированные врачи, которые на скорой не один год, – рассказывает заместитель главного врача Николай Гарин. – Консультации они ведут круглые сутки: координируют действия до приезда бригады, подсказывают, какие лекарства можно принять, что сделать, чтобы помочь пациенту, а также, изучив ситуацию, решают, нужно ли выезжать бригаде или можно обойтись своими силами. На посту трудятся четыре человека. На их счету 1800 – 2000 консультаций в месяц. К слову, всего 1-2% таких консультаций заканчиваются выездом.

К консультативной работе привлекают самых опытных медиков, тут они незаменимы. Настоящая легенда брестской скорой – Марина Ильченко. Стаж работы 50 лет, из них 30 – отъездила на «скорой», сейчас ее конек – консультации по телефону.

– Помогать людям – что может быть лучше? – задается риторическим вопросом Марина Гавриловна. – Человеку становится легче и мне вместе с ним, за всех переживаю. Каждый день я общаюсь с людьми, знакомлюсь с их судьбами, вникаю в их проблемы. Самые распространенные обращения связаны с повышением артериального давления, высокой температурой у детей, болями в животе. Когда даю рекомендации по лечению, стараюсь держать ситуацию на контроле. По телефону с некоторыми общаемся по 5 – 6 раз за день. А есть и те, кто звонит от одиночества, таких немало, и им тоже надо помочь.





Все вызовы, поступающие в службу «103», делятся по категориям: экстренные, срочные и неотложные. Каждый приоритет имеет свой норматив обслуживания. Всего по городу работают 33 бригады «скорой помощи». По стандарту рассчитывается одна бригада на 12 тысяч населения. На выездах работают 20 фельдшерских и 13 специализированных бригад: интенсивной терапии, педиатрические и психиатрическая.

– Главное для оснащения «скорой помощи» – хорошая реанимационная аппаратура, – рассказывает Валентина Пашкевич. –Я часто говорю, что врачу «скорой» никогда ничего не заменит его голову, сердце и руки. У нас нет дополнительных диагностических возможностей. В нашем распоряжении хорошие современные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, аппараты, которые помогают отслеживать на мониторе все жизненные функции человека. На «скорой» работают уникальные люди, сюда приходят энтузиасты. У наших медработников особо развито чувство сопереживания. Мы – первое звено и зачастую попадаем в очаг опасности, сталкиваемся с бедой напрямую, это тяжело. Не все выдерживают, есть текучка кадров. Мне когда-то сказали: если проработаешь больше трех лет, не уйдешь. Так и есть, многие остаются. Работа у нас благодарная, мы видим результат нашего труда почти сразу, как только человеку станет легче.

Станция скорой медицинской помощи «Юго-Запад» уже полтора года располагается в новом комфортное здании, медики подчеркивают, что приятно ходить на работу. Гараж отапливается, это важно для хранения аппаратуры и лекарственных средств. Есть комната отдыха и помещение для приема пищи, современный конференц-зал.

– Часто случаются экстренные ситуации, когда медработники даже без слов понимают друг друга и работают слаженно, – продолжает Валентина Васильевна. – Помню, когда работала в бригаде, был вызов на Пушкинскую к пожилой женщине. Еще не дошли до ее комнаты, было слышно, как пациентка тяжело дышит, по звуку стало понятно, что это отек легких. Фельдшеры уже по дороге раскрыли чемодан, на ходу набирали лекарства, вовремя сделали укол провели необходимые действия, успели… Тогда мы еще работали в белых халатах. Бабушка так трогательно к нам обратилась: «Девочки, вы как ангелы!». Знаете, не передать словами, что медработники чувствуют в такие минуты.

В коллективе брестской скорой превалирует молодежь до 40 лет, стараемся привлекать мужчин, так как работа тяжелая не только в моральном, но и в физическом плане. – Приходится поднимать тяжелое оборудование, переносить пациентов. Для девушек это не просто трудно, даже опасно. Всегда очень переживаю по этому поводу. Бывалые сотрудники знают, какие могут быть проблемы со здоровьем, а девчонкам еще мамами становиться, об этом надо думать. В порыве адреналина многие хватаются за тяжести, поднимают немыслимый для них вес, а потом это выходит боком.





Особого внимания заслуживают те, кто первым отвечает на звонки. Одномоментно в диспетчерской находятся 5 человек, 4 диспетчера принимают вызовы по линии «103», один человек отправляет бригаду. Все они имеют опыт и специальное образование. Ольга Олехнович работает на «скорой» больше 20 лет. Попала сюда по распределению и осталась.

– По-другому и не могло быть, – вспоминает Ольга Сергеевна. – Я изначально знала, что стану медицинским работником, хоть поступить в колледж получилось только с третьего раза. На «скорой» есть своя «романтика». Чего стоит возможность помогать людям, пусть даже на расстоянии? Бывает тяжело, сильно переживаю за детей, так как у самой двое. Стараюсь узнать, все ли хорошо сложилось, у тех, кому понадобилась помощь в мое дежурство. Бывают и курьезные случаи, когда звонят с просьбой помочь котику или собачке, которые поранили лапку. Отдельная категория – это те, кто хочет просто поговорить, таких людей очень много, особенно пожилых. Сложно держать себя в руках, когда кричат в трубку, нецензурно выражаются, угрожают, звонят нетрезвые. Мы ведь не роботы, мы тоже люди.



