Гродненский врач открыл необычную школу для родителей

Источник материала: Ивьевский край

Максим Таранцей уверен, что от действий родителей и окружающих зависит здоровье и жизнь малышей. Медик разработал образовательный курс и обучает не только тому, как правильно оказывать доврачебную помощь, но и как избежать экстренных ситуаций с детьми. Недавно проект гродненца «SpasiKIDS» победил в конкурсе «Social Weekend».













Максим Таранцей работает анестезиологом-реаниматологом в детской областной клинической больнице города Гродно. За восемь лет практики он видел не мало и знает, к каким последствиям могут привести несвоевременные (или неправильные) действия, рассказывает 1prof.by

Например, что нужно делать, если ребенок подавился и не дышит? Большинство в такой ситуации теряются, наносят удары по спине, судорожно пытаются найти информацию в интернете или звонят 103. Но есть так называемая «золотая минута», в течение которой необходимо оказать помощь: именно столько времени пострадавший еще находится в сознании.

– Кто-то говорит, что ребенку нужно просто поднять ручки вверх, но это, поверьте, никак не поможет. Некоторые хватают за ноги и начинают трясти вниз головой. Такой способ может помочь, но есть более щадящие и качественные методы, – отметил собеседник. – Вначале необходимо выполнять удары между лопаток (они делаются в зависимости от возраста по-разному), а затем – прием Геймлиха.

В том, насколько важно правильно оказать первую помощь, Максим Таранцей убедился и на личном опыте. Однажды его четырехлетняя дочка споткнулась у костра и угодила ручкой в угли. В таких случаях высок риск образования глубоких ожогов, и может даже потребоваться пересадка кожи, не говоря уже о вероятности рубцов. Но благодаря тому, что Максим Сергеевич действовал быстро и правильно (сразу охладил ручку дочери водой), обошлось без тяжелых последствий.

– Видя практически каждый день, как дети поступают в больницу с ожогами, инородными телами в дыхательных путях, инородными телами в ЖКТ (что только не глотают: таблетки, батарейки, магниты!), понял необходимость обучения родителей, – рассказал Максим Таранцей. – Занятия начал проводить с марта. Разработал три блока по полтора часа: вначале рассказываю теоретическую часть, потом демонстрирую, как оказывать неотложную помощь, а потом родители отрабатывают основном, отмечает собеседник, приходят мамы, но были и семейные пары, и папы, и бабушки. Обучались, за что им огромное уважение, хореографы школы танца, инструктор школы плавания для грудничков и многие другие – всего более 300 человек. Так постепенно идея Максима Таранцея переросла в проект, который направлен на создание постоянно действующей школы по обучению оказания первой помощи детям.

– Летом случайно увидел в Instagram знакомой, что она участвовала в республиканском конкурсе социальных проектов SocialWeekend. Подумал, почему бы и мне не попробовать – подал заявку. Чтобы попасть в основной конкурс, нужно было пройти народное голосование. За проект «SpasiKIDS. Школа для родителей по обучению первой неотложной помощи детям» проголосовали 589 человек. Он занял второе общее место и, пройдя в финал, победил в медицинской номинации, – поделился успехом автор проекта.

В рамках проекта Максим Таранцей проводит бесплатные тренинги для родителей, состоящих в организации «Рано» (республиканское общественное объединение родителей недоношенных детей) и «Центр ПОРА» (социально-благотворительное учреждение для родителей детей, столкнувшихся с онкологией), а в перспективе планирует сотрудничать с Гродненским детским хосписом. Помимо этого, он проводит бесплатные тренинги в поликлинике № 7, где организована «Школа будущей мамы» практические навыки на куклах и специальном манекене.

– Как часть проекта запланировано посещение гродненских детских садов и проведение бесплатных тренингов по простейшим приемам доврачебной помощи. Это будет краткий курс по проблемам, которые чаще всего встречаются и могут угрожать жизни ребенка. Также в планах посещение курсов повышения квалификации и работа с их слушателями: хотелось бы провести занятия с воспитателями из районов, чтобы они, вернувшись обратно, поделились полученными знаниями, – рассказал Максим Таранцей.

Одному с таким объемом работы справиться, конечно, непросто: сегодня «SpasiKIDS» – это целая команда единомышленников. Идею Максима Таранцея поддержали его коллеги – анестезиологи-реаниматологи детской областной клинической больницы Светлана Премаченко и Ирина Бублевич. Автор проекта надеется, что «SpasiKIDS» будет востребован среди гродненцев и со временем распространится на другие области – это может сохранить здоровье и жизнь не одного ребенка. А не это ли цель каждого врача?