Минздрав: в Беларуси пока не зафиксировано случаев коронавируса

В Беларуси по состоянию на 28 января 2020 года не зарегистрировано случаев коронавируса, пишет БЕЛТА . Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир КАРАНИК.

«На сегодня можем подтвердить, что случаев регистрации данного вируса в Беларуси нет. Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается и Национального аэропорта «Минск», и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси», – заявил министр.

По его словам, в Беларуси широко применяется риск-ориентированный подход. «То есть мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать», – пояснил Владимир Караник

Напомним, впервые вспышка короновируса была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По состоянию на 28 января 2020 года зафиксировано 4,5 тыс. подтвержденных случаев заболеваний, в основном в Китае. 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших уже составляет более сотни человек. Некоторые китайское города закрыты на карантин.