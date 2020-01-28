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Минздрав: в Беларуси пока не зафиксировано случаев коронавируса

28.01.2020 15:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав: в Беларуси пока не зафиксировано случаев коронавируса
pixabay.com

В Беларуси по состоянию на 28 января 2020 года не зарегистрировано случаев коронавируса, пишет БЕЛТА. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир КАРАНИК.

Минздрав: в Беларуси пока не зафиксировано случаев коронавируса Специалисты рассказали о шансах получить коронавирус с посылкой из Китая

«На сегодня можем подтвердить, что случаев регистрации данного вируса в Беларуси нет. Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается и Национального аэропорта «Минск», и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси», – заявил министр.

По его словам, в Беларуси широко применяется риск-ориентированный подход. «То есть мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать», – пояснил Владимир Караник

Напомним, впервые вспышка короновируса была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По состоянию на 28 января 2020 года зафиксировано 4,5 тыс. подтвержденных случаев заболеваний, в основном в Китае. 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество погибших уже составляет более сотни человек. Некоторые китайское города закрыты на карантин.

 
Теги: Минск
 
 
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