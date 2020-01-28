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В Ивьевской райбольнице начинает работать кабинет подводного душа-массажа

28.01.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С 28.01.2020 Ивьевская ЦРБ начинает свою работу кабинет подводного душа-массажа!
Подводный душ-массаж — процедура, при которой пациента массируют струей воды под давлением несколько атмосфер из шланга в большой ванне, наполненной водой.
Это быстрый способ похудения и формирования фигуры путем уменьшения жировых отложений и целлюлита, восстановление правильного водного баланса в тканях. Гидромассаж улучшает структуру и цвет кожи, увеличивает поступления в нее питательных веществ, насыщает клетки кожи кислородом, выводит из организма шлаки и токсины, активизирует защитные силы организма. Подводный массаж снижает рефлекторную возбудимость, уменьшает наклонность к спазмам, дает болеутоляющий эффект. Водный массаж ускоряет процессы восстановления двигательных функций, увеличивает подвижность в суставах конечностей и позвоночника. Активизируется работа венозной и лимфатической системы. Гидромассаж укрепляет стенки сосудов, восстанавливая их эластичность.

В Ивьевской райбольнице начинает работать кабинет подводного душа-массажа

 
 
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С 28.01.2020 Ивьевская ЦРБ начинает свою работу кабинет подводного душа-массажа!Подводный душ-массаж — процедура, при которой пациента массируют струей воды под...
 
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