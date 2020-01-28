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Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — Минздрав
28.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По словам Владимира Караника, в Беларуси широко применяется риск-ориентированный подход. «То есть мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать», — пояснил он.
Минздрав работает в тесном контакте с коллегами из сопредельных стран. Так, накануне проводилось совещание на уровне представителей министерств здравоохранения стран СНГ. Сегодня министр встречался с послом Китая в Беларуси.
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> Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник. «На сегодня можем подтвердить, что...
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