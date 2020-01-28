ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — Минздрав

28.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — Минздрав
Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

«На сегодня можем подтвердить, что случаев регистрации данного вируса в Беларуси нет. Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается и Национального аэропорта Минск, и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси», — сказал министр.

По словам Владимира Караника, в Беларуси широко применяется риск-ориентированный подход. «То есть мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать», — пояснил он.

Минздрав работает в тесном контакте с коллегами из сопредельных стран. Так, накануне проводилось совещание на уровне представителей министерств здравоохранения стран СНГ. Сегодня министр встречался с послом Китая в Беларуси.

«Налажен четкий обмен информацией по всем каналам, — отметил Владимир Караник. — Со стороны КНР принимаются достаточно активные меры по недопущению распространения вируса за пределы страны».

По информации БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник. «На сегодня можем подтвердить, что...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В Ивьевской райбольнице начинает работать кабинет подводного душа-массажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика