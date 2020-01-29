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В Японии впервые пересадили ткани из стволовых клеток для лечения болезни сердца
29.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Группа японских специалистов впервые провела операцию по пересадке тканей сердечной мышцы, сделанных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), для лечения тяжелого
У него была диагностирована тяжелая стадия ишемической кардиомиопатии, при которой кровеносные сосуды блокируются, и кровь не может достичь сердечной мышцы. В ходе операции ему пересадили три «листа» тканей, сделанных из iPS-клеток. Благодаря им сформируются новые сосуды, и функции сердца будут восстановлены, отметили в университете.
Пациент успешно перенес операцию и был переведен в общую палату. В течение трех лет врачи рассчитывают осуществить еще как минимум девять аналогичных операций, чтобы убедиться в эффективности используемого метода лечения.
После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии ранее неоднократно давало разрешения на проведение операций по лечению травм позвоночника и глазных заболеваний при помощи iPS-клеток.
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Группа японских специалистов впервые провела операцию по пересадке тканей сердечной мышцы, сделанных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), для лечения...
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