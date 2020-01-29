В Японии впервые пересадили ткани из стволовых клеток для лечения болезни сердца

Источник материала: Вороновская газета





Группа японских специалистов впервые провела операцию по пересадке тканей сердечной мышцы, сделанных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), для лечения тяжелого заболевания сердца. Об этом сообщили в Осакском университете, чьи врачи отвечали за лечение пациента, пишет ТАСС .

У него была диагностирована тяжелая стадия ишемической кардиомиопатии, при которой кровеносные сосуды блокируются, и кровь не может достичь сердечной мышцы. В ходе операции ему пересадили три «листа» тканей, сделанных из iPS-клеток. Благодаря им сформируются новые сосуды, и функции сердца будут восстановлены, отметили в университете.

Пациент успешно перенес операцию и был переведен в общую палату. В течение трех лет врачи рассчитывают осуществить еще как минимум девять аналогичных операций, чтобы убедиться в эффективности используемого метода лечения.

После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток , интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей чревата развитием злокачественных опухолей.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии ранее неоднократно давало разрешения на проведение операций по лечению травм позвоночника и глазных заболеваний при помощи iPS-клеток.

СБ