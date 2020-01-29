Оливье, печень трески, ветчина. Что завернуть в лаваш

Источник материала: Аргументы и факты

Армянский лаваш — это не просто вкусный хлеб и дополнение к обеду. Это незаменимая вещь, когда хочется чего-нибудь новенького. Достаточно просто положить на лаваш любимый салат, завернуть в рулет — и готова отличная закуска. А еще можно сделать рулет из лаваша с горячей начинкой — и вот уже получится основное быстрое блюдо. Наконец, можно смазать лаваш творожным сыром с нейтральным вкусом, положить на него сладкие фрукты, полить сахарным сиропом — и десерт можно подавать к столу.

Предлагаем несколько вариантов сытных блюд из армянского лаваша.

Оливье в лаваше

1 упаковка армянского лаваша

2 копченые куриные грудки

2 соленых огурца

5 яиц, сваренных вкрутую

2 отварных моркови

3 отварных картофелины в мундире

Зелень по вкусу

1 банка зеленого горошка

Майонез

Черный перец

1–2 зуб. чеснока (по желанию)

Шаг 1. Яйца почистить и отделить желтки от белков.

Шаг 2. Белки натереть на терке и смешать с частью майонеза. Можно покрошить в намазку дольку чеснока.

Шаг 3. Очень мелко нарезать огурец, положить его в сито и дать стечь, пока режете все остальное.

Шаг 4. Почистить и мелко нарубить морковь и картофель.

Шаг 5. Мелко нарезать курицу.

Шаг 6. Огурцы, картофель, морковь, накрошенные желтки яиц, курицу и зеленый горошек смешать, заправить майонезом очень щедро, посыпать зеленью и поперчить.

Шаг 7. Лаваш разровнять на столе, смазать его намазкой из яйца, причем особенное внимание уделить краям, а в середине можно и не мазать.

Шаг 8. Разложить получившийся салат на лаваше. Свернуть рулетом.

Шаг 9. Нарезать порционными кусками.

Рулет со свежими овощами

1 лист армянского лаваша

70 г творожного сыра

1 ст. л. соуса песто

2 помидора

1 болгарский перец

Зелень

Шаг 1. Помидоры нарезать кружками, перец — тонкой соломкой. Зелень нарубить.

Шаг 2. На лаваш намазать творожный сыр, посыпать его зеленью.

Шаг 3. Сверху выложить подготовленные овощи и полить соусом песто. Посолить и поперчить.

Шаг 4. Аккуратно завернуть в рулет, оставить на час в холодильнике.

Шаг 5. Нарезать порционными кусочками, шириной в 3–4 см.

Рулет с печенью трески

1 армянский лаваш

1 баночка печени трески

2 яйца, сваренных вкрутую

1 плавленый сырок брусочком, который можно натереть на тёрке (должен быть такой, что не содержит растительных жиров, только молочные)

2 ст. л. майонеза

Соль и черный перец

Шаг 1. Яйца, сваренные вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке.

Шаг 2. Открыть банку трески, извлечь вилкой кусочки печени, давая стечь маслу.

Шаг 3. Вилкой размять печень трески вместе с натертым яйцом.

Шаг 4. Натереть в смесь плавленый сыр и все вместе взбить. Добавить масла из банки, чтобы добиться мягкой консистенции, она должна намазываться на лаваш, но не вытекать.

Шаг 5. Расстелить лаваш, смазать его майонезом. Сверху выложить начинку из печени.

Шаг 6. При желании посыпать мелко нарезанной зеленью.

Шаг 7. Свернуть лаваш в рулет, завернуть в пищевую пленку (можно разрезать пополам или на три части, чтобы было удобно хранить) и убрать в холодильник на пару часов.

Шаг 8. Перед подачей нарезать рулет на небольшие кусочки шириной в 1,5–2 см.

Рулет с морковью

1 лист армянского лаваша

2 морковки

1–2 зуб. чеснока

50 г грецких орехов

50 г тертого мягкого сыра

50 г майонеза

Соль и перец

Шаг 1. Морковь начистить, натереть на терке. На мелкой терке натереть очищенный чеснок.

Шаг 2. Мелко нарубить орехи.

Шаг 3. Перемешать морковь, чеснок, орехи и майонез. Оставить на час в холодильнике.

Шаг 4. На лаваш выложить салат из моркови, свернуть в рулет.

Шаг 5. Оставить хотя бы на полчаса, чтобы рулет пропитался соком из начинки. После чего нарезать на небольшие кусочки. Подавать с зеленью.

Мясной рулет из лаваша

1 лист армянского лаваша

300 г мясного фарша (свинина, говядина)

100 г сыра

1 луковица

1 помидор

½ стакана сметаны

2 ст. л. майонеза

Соль и черный перец

Зелень

Растительное масло для жарки

Шаг 1. Мелко нарезать лук, обжарить на масле до золотистого цвета.

Шаг 2. Добавить мясо, обжарить в течение 5 минут, посолить, поперчить.

Шаг 3. Натереть сыр. Нарубить мелко зелень. Смешать сметану и майонез.

Шаг 4. Расстелить лаваш, (если он очень тонкий, то взять 2 слоя). Выложить на него мясо, смазать половиной соуса, посыпать сыром.

Шаг 5. Свернуть лаваш рулетом, нарезать порционными кусками и смазать их второй половиной соуса.

Шаг 6. Запекать рулеты в духовке, при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Рулет с картофелем и сыром

2 листа армянского лаваша

1 кг картофеля

2 яйца

200 г полутвердого сыра

50 г сулугуни

100 г сливочное масло

Соль и черный перец

Зелень

Шаг 1. Картофель очистить, отварить до готовности. Воду слить, добавить 50 г сливочного масла и размять картофель в пюре. Остудить.

Шаг 2. Сыр натереть на крупной терке. Мелко нарезать зелень. Добавить все к картофельному пюре, туда же вбить яйца. Все перемешать.

Шаг 3. Листы лаваша смазать толстым слоем начинки. Свернуть в рулеты и нарезать на порционные кусочки, но так, чтобы рулетики не превышали высоту формы для выпечки, где будут готовиться.

Шаг 4. Растопить вторую половину сливочного масла, полить рулеты.

Шаг 5. Запекать рулеты при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Можно подавать горячим или холодным.

Ленивый рулет из лаваша

1 лист армянского лаваша

200 г ветчины

150 г полутвердого сыра

1 большой помидор

3 ст.л. майонеза

½ ст. л. топленого масла

Шаг 1. Ветчину нарезать очень тонкими слайсами (лучше попросить это сделать в магазине). Сыр натереть на терке.

Шаг 2. Помидор нарезать тонкими кружками.

Шаг 3. Расстелить лаваш на столе, смазать его майонезом, выложить сверху слайсы ветчины, помидоры, посыпать тертым сыром.

Шаг 4. Завернуть в рулет. Смазать топленым маслом.

Шаг 5. Поджарить на сковороде, добавив топленого масла, если нужно. Подавать горячим.