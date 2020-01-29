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Не эпидемия, а учения? Кто раздувает панику вокруг коронавируса

29.01.2020 11:18 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не эпидемия, а учения? Кто раздувает панику вокруг коронавируса
www.globallookpress.com

Новый коронавирус — страшилка для слабонервных. И способ отъема денег у населения фармкомпаниями.

Не эпидемия, а учения? Кто раздувает панику вокруг коронавирусаВо всяком случае, такое мнение высказал в разговоре с «АиФ» председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв.

Юлия Борта, "АиФ": Павел Андреевич, так ли опасен новый коронавирус, как его представляют?

Павел Воробьёв: Я совершенно уверен, что история с очередным коронавирусом — пугалка для слабонервных. Проблема высосана из пальца, как это делается ежегодно, на потребу фармкомпаниям и другим участникам рынка: производителям и продавцам масок, дезсредств.

Этим вирусам несть числа. И коронавирус составляет чуть не 10% (видел и такие данные) в числе респираторных инфекций. То есть в 2 раза больше, чем грипп. Иначе говоря, из 100 больных с гриппоподобным заболеванием у 5 может быть грипп, у 10 — коронавирус. Ещё около 10% — коклюш и паракоклюш, у кого-то — микоплазма. Многие эти болезни вызывают поражение легких. Разное. Микоплазма — длительный и мучительный приступообразный кашель, в легких — тени, но тяжести обычно нет. 

Не эпидемия, а учения? Кто раздувает панику вокруг коронавируса ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к принятию мер из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недавно заявила: случаев обычной передачи от человека к человеку нет, только при очень тесном и долгом контакте в семье заболевшего или у медицинских сотрудников. А вот ситуация, когда на тебя начихали на улице или в транспорте и ты заболел, практически невозможна. 

Интересно, что заболевших, по данным ВОЗ, примерно 8 тысяч (на 12-миллионный город — капля в море). Примерно у 3 тысяч поставлен диагноз, остальные обследуются. Тяжелых больных мало. Так что ни об эпидемии, ни о пандемии речь не идет вообще. 

— Получается, это история, сходная с так называемой эпидемией атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, когда ВОЗ тоже заявила спустя месяцы, что это все было бизнесом?

— Да. Единственное отличие в том, что складывается впечатление, будто в этот раз китайцы отрабатывают мощную эпидемиологическую защиту. То ли они учения проводят, то ли действительно была утечка вируса из закрытой лаборатории, о чем сейчас некоторые говорят. Последнее утверждать не берусь. Но уж больно у них военный ответ мощный. Закрыть города и прочее... Но, может быть, это просто учения. А дисциплинированные китайцы, как роботы, делают все, что им сказано, по хлопку в ладоши. Надеть маски — снять маски (которые, кстати, от заболевания респираторной инфекцией не защищают). Совет мыть руки оправдан как единственное действенное средство. Но это вообще не мешает делать всем и постоянно. 

Не эпидемия, а учения? Кто раздувает панику вокруг коронавируса
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— В России ответственные лица заявили, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал тест-системы для диагностики вируса в кратчайшие сроки.

— Не исключу, что, если «Вектор» так быстро разработал, значит, у него это в арсенале было. У нас же все те же самые вирусы тоже есть в лабораториях. 

— Правда ли, что новые вирусы, вызывающие инфекционные заболевания, появляются каждый год? Есть данные, что с 1970 года возникло больше 40 новых заболеваний.

— Конечно, каждый год что-нибудь новое появляется. Это не новость

— Как действует вирус?

— Вирусы иногда обладают прямым действием на клетки в легких, убивая их. Тогда начинается то, что нередко называют атипичной пневмонией (хотя термин этот ошибочен). Сразу начинается диссеминированное свертывание крови — ДВС-синдром. Он вызывает те осложнения, от которых люди умирают: полиорганная недостаточность (легочная и почечная в первую очередь), нарушения давления и прочее. 

Не эпидемия, а учения? Кто раздувает панику вокруг коронавируса
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— Можно ли вылечить такую пневмонию?

— Лечение ДВС-синдрома не зависит от причины, его вызвавшей. Надо быстро провести плазмаферез, начать введение антикоагулянтов (препаратов, препятствующих свёртыванию крови) в небольших дозах, переливать свежезамороженную плазму. Все остальное — по ситуации (дыхательное сопровождение, гемодиализ или гемодиафильтрация и др.). Чем раньше начаты эти мероприятия, тем выше эффект. По опыту лечения подобной ситуации при гриппе H1N1 («свином гриппе») число смертей снижается в 10 раз. Думаю, это не предел эффективности. Такие рекомендации давал наш Формулярный комитет, они не поменялись.

— А что насчёт лекарств?

— Лекарств от этих вирусов, вызывающих гриппоподобные заболевания, нет. Есть всего 2 вируса, от которых точно есть лекарства: герпес и вирус гепатита С. Все. Про остальное забудьте. Куча лекарств от ВИЧ-инфекции — потому и куча, что действенного нет ни одного. А респираторные инфекции никакими лекарствами не лечатся. Одни — бесполезные, другие — вредные, но каждый из препаратов в России продается на несколько миллиардов рублей. И подобный скандал, когда безобидную инфекцию возводят в ранг мирового бедствия, — лучшая приманка для них. Видимо, в этом году продажи пошли вниз (эпидемии гриппа так и не случилось из-за тёплой зимы), а тут такая удача. Сама приплыла в руки.

 
Теги: Новости
 
 
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Профессор Воробьев считает, что «китайцы могут отрабатывать мощную эпидемиологическую защиту».
 
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