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Разжечь огонек. Как найти друг в друге красоту, когда тебе «за…»?

29.01.2020 12:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Разжечь огонек. Как найти друг в друге красоту, когда тебе «за…»?
Фото из открытых источников

Увы, большинство исследований заканчивается 45-50-летним рубежом, за которым влечение к противоположному полу, судя по всему, должно исчезнуть. Так ли это? Беседуем с  психологом, специалистом по  работе с сексуальными дисфункциями, гештальт-терапевтом Дарьей ИВАНОВОЙ.

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

- Я знаю пары, в которых 80-летние партнеры с удовольствием занимаются сексом. Снижение половой функции объективно  начинается с 50 лет и у мужчин, и у женщин, но зависит от множества факторов и всегда проявляется очень индивидуально.

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 - Можно ли говорить, что в зрелом возрасте тема секса становится внутренним табу?

- Это культуральная особенность. В нашей культуре не очень принято говорить о сексуальности. Разговоры на эту тему более-менее легализованы лет до пятидесяти, а потом становятся «стыдными». И даже те, у кого есть сексуальная жизнь, предпочитают не говорить об этом.

- Это можно понять, ведь заканчивается репродуктивная функция, значит, и сексуальность не нужна. Но есть ли у секса еще какая-то роль в жизни человека?

- Конечно.  Сексуальная энергия – это энергия жизни. Человек, утративший интерес к сексуальной жизни, теряет в плане витальности. К тому же секс – это еще и способ коммуникации в паре. Он укрепляет отношения. Если нет интимных отношений, то и остальные становятся  формальными. Люди живут просто как соседи.

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ОБСУЖДАТЬ ФАНТАЗИИ

 - Партнеры надоедают друг другу уже через три года, а мы сейчас хотим убедить, что и на сорок пятом году семейной жизни можно желать такую привычную жену?

 - Сексуальность в паре сильно зависит от общего эмоционального фона. Если партнеры довольны друг другом, то их отношения продолжаются,  энергии сливаются. Вряд ли захочется сливаться с человеком, к которому у тебя накопилось много претензий. Когда ко мне приходит пара и говорит, что пропало желание, «угас огонек», я понимаю: надо прежде всего искать проблему другого характера.

 - Шелковое белье, свечи, романтическая поездка в Париж или к морю… В возрасте «официальной» сексуальности это все одобряется и работает. А чем можно удивить мужа, с которым вместе уже 45 лет? Как снова «разжечь огонек»?

 - В первую очередь узнать у партнера, чего бы ему хотелось. Если люди сами не могут об этом поговорить, к их услугам парная терапия, где многие тонкие моменты помогает выяснить медиатор. Сейчас множество товаров в специализированных магазинах, и если пара готова к экспериментам, то можно разнообразить свою жизнь. Смена обстановки очень помогает. Но, повторю, главное – это разговаривать с партнером и уметь обсуждать нереализованные фантазии.

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НАЙТИ КРАСОТУ

 - То есть старая мечта о романтической поездке к морю может сработать?

 - Да. Но не забывайте, что сексуальность  развивается, как и человек. У человека появляются новые потребности,  и вполне может появиться  новая эротическая мечта.

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 - А какая она, сексуальность в «золотом» возрасте?

 - Когда  человек молод, в нем все бурлит, ему хочется много контактов, много новых партнеров. Секс – отдельно, романтика – отдельно. А с возрастом люди становятся спокойнее, «вызревают». Пропадает тяга к экстремальным приключениям, уже хочется не секса на крыше, а стабильности. Сексуальность вплетается в канву отношений.

 - А тело утрачивает свою способность чувствовать?

 - Все зависит от биологии, от темперамента человека. Тело теряет молодость, но в пожилом возрасте есть своя эстетика. И если у людей нет травмы возраста, если люди взрослеют и стареют вместе, их отношения полны доверия, нежности и любви, то они обязательно найдут друг в друге красоту.

 

 
 
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Период фантазий, эротическая фаза, сексуальная фаза, зрелая сексуальность – это важные этапы в развитии самой деликатной области человеческой жизни.
 
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