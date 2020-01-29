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И денег не возьмут? Кто может бесплатно отдохнуть в санатории

29.01.2020 12:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

И денег не возьмут? Кто может бесплатно отдохнуть в санатории
АиФ

Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счёт государственного социального страхования и республиканского бюджета выдают в соответствии с Указом главы государства от 28.08.2006 г. №542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» и Законом Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий  граждан», сообщила «АиФ» Екатерина ПОПОВА, заместитель начальника Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

- Право на внеочередное бесплатное ежегодное санаторно-курортное лечение или оздоровление имеют Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы, неработающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств.

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Право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление не более одного раза в два года имеют неработающие ветераны Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды I и II группы, неработающие инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры из числа родителей военнослужащих, погибших при выполнении воинского или служебного долга.

Причём лица, сопровождающие инвалидов I группы, обеспечиваются путевками также бесплатно (без лечения) при условии, что необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии.

Неработающие ветераны труда и инвалиды III группы получают путевки с уплатой частичной стоимости в зависимости от получаемого денежного дохода.

Работающие граждане, в том числе пенсионеры, получают путевку на общих основаниях с внесением частичной платы за нее в зависимости от получаемого денежного дохода.

При наличии права на санаторно-курортное лечение или оздоровление по нескольким основаниям, предусмотренным в Указе, санаторно-курортное лечение или оздоровление предоставляется по выбору обратившегося по одному из них.

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Как получить

Путевки на санаторно-курортное лечение выделяются и выдаются:

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• работающим гражданам – по месту работы по решению комиссий по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, создаваемых в организациях;

• лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование, неработающим гражданам – по решению представительств Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства граждан.

Неработающих граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении или оздоровлении, ставит на учёт представительство Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства (подтверждается данными паспорта) на основании письменного заявления, а также следующих документов и их копий:

• медицинской справки о состоянии здоровья формы 1 здр/у-10, выданной государственными организациями здравоохранения (при необходимости санаторно-курортного лечения);

• документа, подтверждающего наличие права на внеочередное и первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида и др.);

• пенсионного удостоверения;

• документа, подтверждающего, что гражданин не работает (трудовой книжки).

Евгений ОЛЕЙНИК

 
 
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