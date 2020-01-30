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Врач рассказала, какие процедуры помогут не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом

30.01.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Врач рассказала, какие процедуры помогут не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом
Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального ЦГиЭ Валентина Иконникова, несмотря на по-европейски теплую зиму, вопросы профилактики гриппа и острых респираторных инфекций остаются актуальными.

Валентина Иконникова сообщила, что проводимый мониторинг показывает, что уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Пинском регионе находится ниже расчетного критерия эпидемического уровня на 41,5% чем в прошлом году. Случаев гриппа с начала года и вовсе не регистрировалось.

Однако сегодня актуальна информация о случаях заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Основное число заболевших в китайском городе Ухань. Единичные случаи выявлены в Таиланде, Японии, Республике Корея, Малайзии, Сингапуре, США, Канаде, Франции, Германии и некоторых других странах. Сообщается, что большинство заболевших посещали до этого г. Ухань.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Инфекция передается от человека к человеку предположительно воздушно-капельным путем.

Основные симптомы заболевания: повышение температуры тела, общее недомогание, кашель, одышка. К числу осложнений относится тяжелая пневмония.

Врач-эпидемиолог озвучила рекомендации, соблюдение которых позволит не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом:

  • чаще обрабатывайте/мойте руки, используя  антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;
  • соблюдайте «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования;
  • не трогайте руками нос, рот, глаза;
  • избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний;
  • если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением;
  • при обращении за медицинской помощью на территории Республики Беларусь информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР;
  • при посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными;
  • употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
  • не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
  • используйте средства защиты органов дыхания (маски);
  • откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
 
 
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