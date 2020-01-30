Врач рассказала, какие процедуры помогут не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом

Источник материала: Полесская правда



Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального ЦГиЭ Валентина Иконникова, несмотря на по-европейски теплую зиму, вопросы профилактики гриппа и острых респираторных инфекций остаются актуальными.

Валентина Иконникова сообщила, что проводимый мониторинг показывает, что уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Пинском регионе находится ниже расчетного критерия эпидемического уровня на 41,5% чем в прошлом году. Случаев гриппа с начала года и вовсе не регистрировалось.

Однако сегодня актуальна информация о случаях заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Основное число заболевших в китайском городе Ухань. Единичные случаи выявлены в Таиланде, Японии, Республике Корея, Малайзии, Сингапуре, США, Канаде, Франции, Германии и некоторых других странах. Сообщается, что большинство заболевших посещали до этого г. Ухань.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Инфекция передается от человека к человеку предположительно воздушно-капельным путем.

Основные симптомы заболевания: повышение температуры тела, общее недомогание, кашель, одышка. К числу осложнений относится тяжелая пневмония.

Врач-эпидемиолог озвучила рекомендации, соблюдение которых позволит не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом: